UDARIĆE CRNOGORAC NA CRNOGORCA, MIRIĆE IH SRBI! Zastrašujuća proročanstva oca Tadeja, a evo šta je PREDVIDEO MILU!

Ako je postojao neki “balkanski Nostradamus”, osoba koja je jako dobro mogla da predvidi dešavanja na ovim prostorima u budućnosti, onda je to bio baš otac Tadej. Tadej Vitovnički je “video” sve strahote na Balkanu mnogo pre drugih, a za ovih nekoliko poslednjih godina, takođe je imao šta da kaže. Evo šta je rekao o odnosima Srbije i Crne Gore.

Govorio je da će Crna Gora da se otcepi i postane nezavisna. Takođe je govorio da će udar na srpski jezik biti silan u Crnoj Gori i da će bezbožna vlast udariti i na Srpsku Crkvu.

Neki građani koji su navodno imali direktan susret sa ocen Tadejom kažu da im je rekao da će u Crnoj Gori u jednom trenutku početi građanski rat, a na kraju i rat sa Šiptarima. Jednom čoveku iz Nikšića koji je stalno išao kod starca Tadeja rekao je da ne kupuje stan u Nikšiću jer još nije pravo vreme, i da Crna Gora uskoro postaje nezavisna te da će za Srbe biti veoma teško.

Ipak, opet je rekao da će Srbi na kraju, posle velikih stradanja pobediti, ali da će cena pobede biti veoma velika. Najveći udar biće na SPC u Crnoj Gori i Mitropoliju na Cetinju. Na kraju, kako je govorio starac Tadej, Crnu Goru će miriti ljudi iz Srbije, i ona će na kraju ponovo ući u sastav jedinstvene srpske države.

Čak je govorio da će i mošti Svetog Vasilija Ostroškog jedno vreme morati da budu prebačene iz Ostroga na sigurnije mesto. Toliko će biti teško u jednom trenutku. Tadej je govorio da će Mila Đukanovića ubiti sami Crnogorci, oko njega, i da će u građanskom ratu u Crnoj Gori biti žrtava.

Najopasniji i najžešći udarac ipak će na kraju doći od Šiptara koji će napasti Crnu Goru. Stradanja će biti velika, ali konačna pobeda ipak na strani Srba iz Crne Gore.

Starac Tadej nije govorio vremenski potpuno precizno, ali dovoljno precizno jeste govorio. Naime, on je govorio da će Crna Gora na referendumu da se odcepi od Srbije i postane nezavisna, i to uskoro. I pogodio je. On se upokojio 2004, a 2006. Crna Gora je postala nezavisna.

Umeo je da kaže da ljudi ne treba da se opterećuju kada će se nešto dogoditi, jer će se sve to jednom zaista desiti.

“Nikad nemojte da tražite datume. U Svetom pismu postoje mnogi slučajevi kad je neka odluka Božija odložena ili promenjena, zbog pokajanja ili ispravljenja života. Recimo deo o proroštvu kad su Ninevljani čuli strašno proroštvo o njihovoj gorkoj sudbini od strane Jone proroka ako se ne varam, pa su se posipali pepelom po glavi u pokajanju i Bog je svoj gnev od njih odvratio”, rekao je otac Tadej.

Kurir.rs/srbin.info

Foto printscreen

Kurir