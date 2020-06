OVOG DATUMA POČINJE PRAVO VRELO LETO U SRBIJI: Evo kada treba da planirate godišnji! ČEKA NAS ČAK DO 55 TROPSKIH DANA

BEOGRAD - U Srbiji se očekuje da će ovo leto biti toplo i sušno, sa temperaturom do dva stepena višom od proseka i sa 30 do 55 tropskih dana kada će temperatura biti viša od 30 stepeni, međutim, to se prognozira tek od polovine jula, rekao je za Tanjug direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić.

Prema njegovim rečima, do kraja juna očekuje se nestabilno vreme sa naizmeničnim sunčanim i kišnim danima, a stabilizacija vremena očekuje se od polovine jula, kada kreće toplotni talas.

- Zbog toga će se leto produžiti, pa ćemo imati miholjsko leto, odnosno produženo lepo vreme u jesenjem period, najavio je Nikolić.

Međutim, kaže direktor RHMZ-a, ovo neće biti i najtoplije leto kakvo je bilo 2012. godine, iako su se pojavile pojedine najave da bi ovo moglo biti najtoplije leto do sada.

- Ovo neće biti najtoplije leto, biće toplo i sušno, ali ne i najtoplije, rekao je Nikolić.

U nižim predelima očekuje se, dodaje on, od 30 do 55 takozvanih tropskih dana kada će maksimalna temperatura biti 30 i više stepeni, kao i od 15 do 25 tropskih noći sa minimalnom temperaturom iznad 20 stepeni.

On kaže i da se u toku leta očekuje manja količina padavina u odnosu na višegodišnji prosek.

"Ona bi se u nižim predelima kretala od 120 do 240 milimetara, a u planinama od 190 do 250 milimetara, kaže Nikolić. U nižim predelima se tako očekuje od 18 do 28 kišnih dana, a u planinama do 36 dana.

