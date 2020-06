STANJE NA PUTEVIMA: Veći broj vozila, oprez zbog mokrih kolovoza! Pogledajte gde su sve radovi

BEOGRAD - U popodnevnim časovima očekuje se veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na najfrekventnijim putnim pravcima, što je karakteristično za kraj radne nedelje i početak vikenda, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Smena sunca i oblaka tokom dana donosiće povremeno mokre kolovoze zbog kojih Auto-moto savez Srbije savetuje oprezniju vožnju, uz smanjenu brzinu i držanje većeg rastojanja u odnosu na druga vozila.

Pažljivija vožnja biće potrebna i na deonicama na kojima je usled radova ili obustava izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a nema dužih zadržavanja ni na putničkim i teretnim terminalima na graničnim prelazima.

Radovi na deonicama dva auto-puta i više puteva u Srbiji

Putevi Srbije saopštili su da se danas radovi izvode na više deonica puteva a Uprava granične policije da zadržavanja na graničnim prelazima nema. Na auto-putu E-763, deonici Ljig-Preljina do 20. juna od 7 do 19 sati biće izvođeni radovi na pranju tunela.

Zbog radova povremeno će biti zatvarane vozne ili preticajne saobraćajne trake, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila u slobodnoj traci. U tunelu Šarani, smer ka Preljini, ograničenje brzine je na 60 km/h zbog pranja tunelskih cevi.

Saobraćaj se odvija naizmenično, voznom i preticajnoim trakom, a radovi se izvode od 7 do 19 časova. Na auto-putu Šid - Beograd, od petlje Pećinci do petlje Beograd, izvode se istražni radovi u dnevnim uslovima, pa će za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka a saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Planirano trajanje ovih radova je 20 dana.

Na putu Vrdnik - Irig do 30. juna izvode radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije, uz naizmenično propuštanje vozila. Radovi na izgradnji nove saobraćajne trake i rekonstrukciji postojeće obavljaju se na putu Batočina-Kragujevac, u naseljenom mestu Batočina.

U zoni radova saobraćaj se odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji uz ograničenje brzine od 40 km/h a planirano trajanje radova je do 1. novembra. Na putu Kneževići - Bela Zemlja - Užice, u mestu Bela Zemlja - radova su produženi do 1. avgusta. Tokom radnih dana radovi se izvode od 7 do 16 sati, subotom od 7 do 15 časova, a nedeljom nema radova.

Režim saobraćaja je izmenjen pa će se naizmenično propuštati vozila, što je regulisano semaforima, a alternativni putni pravac je lokalni put preko Mačkata. Putevi Srbije saopštili su da na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije jutros na graničnim prelazima nema zadržavanja.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir