KORONA MEĐU STUDENTIMA I U VRTIĆU Dr Kon: Drugi talas nije isključen i mogao bi da bude veoma JAK

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da nije isključeno da se drugi talas virusa vrati i to jako intenzivno i ukazao na nova žarišta u Srbiji.

Kon je kazao da su ljudi bili diciplinovani dok su bile restriktivne mere, a sada je sve do pitanja našeg odnosa.

- Imate situaciju da je u jednom vrtiću to krenulo, počelo kod jedne osobe koja radi na održavanju higijene i ona je sa tri saradnice putovala i tako je došlo do zaražavanja. Srećom nije bilo dužeg kontakta sa decom i direktnog kontakta dužeg od 15 minuta sa vaspitačicama, ali su tri vaspitačice udaljene sa posla - rekao je Kon.

Kako je napomenuo, postoji i problem zbog povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita, i potvrdio je da se virus pojavio u studentskom domu na Karaburmi.

- Imate u Novom Pazaru žarište nakon Bajrama i u Tutinu. Pojavljuju se žarišta i mi to sve držimo pod nadzorom, ali sprovoditi taj nadzor nije jednostavno. MI sad imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Oni su slobodni ljudi, ali iz dana u dan se čujemo sa njima i pratimo njihovo stanje - pojasnio je Kon.

Prema njegovim rečima, to što su mere ukinute ne znači da ne postoji nikakva kontrola.

- Mi se satiremo od posla da nađemo kontakte, a vi imate situaciju da neko uopšte ne koristi zaštitna sredstva. Ona su za hronične bolesnike i starije obavezujuće. Ako se ovako nastavi, može da se desi da na tome insistiram - kazao je on.

foto: covid19.rs

Kon je dodao da ne možemo da se igramo sa tim i da dozvolimo da se virus vrati u nekom intenzivnijem talasu.

- Ako ste starija osoba i morate da idete u prodavnicu, nosite masku i nemojte da prilazite nekome na metar - zaključio je Kon.

Prema njegovim rečima, povećanje broja pacijenata na respiratorima pokazuje da virus nije oslabio.

- Njegov potencijal prenošenja je oslabio, ali to je vezano za sezonu. To je ono na šta mi i dalje računamo, mi ne možemo da dočekamo takvo povećanje kao što je bilo u 5. i 6. nedelji - rekao je on.

Kon je kazao da je situacija sa studentima, domovima za stare, u vreme praznika pokazala da je virus živ i prenosiv.

- Nema alternative, mi moramo da se otvorimo i da živimo, ako to ne budemo uradili, nećemo imati sredstava da očuvamo zdravstveni sistem. Mi smo iscrpeli mogućnosti vezane za vanredno stanje - kazao je Kon.

(Kurir.rs/Prva)

