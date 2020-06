KON O LISTI BEZBEDNOSTI DRŽAVA OD KORONE: Srbija je na 54. mestu ali evo šta je važnije! Ovo treba neprekidno PONAVLJATI

- Švajcarska trenutno ima registrovano 1.660 umrlih na 8,5 miliona stanovnika. Prva je na spisku bezbednih zemalja po pitanju Covid 19 infekcije. Verujem da su na osnovu pomenutih 130 kriterijuma najbezbednija država na svetu po pitanju zaštite od ove infekcije i uopšte to ne stavljam pod sumnju. Srbija je na ovoj listi na 54. mestu - naveo je dr Kon u statusu na Fejsbuku.

- Trenutno je 249 umrlih u Srbiji na 7,5 miliona stanovnika. Do sada smo u onome što smo postavili kao cilj uspeli, što ne znači da će tako i ostati zauvek. Zato treba pogledati svih 130 kriterijuma i videti gde smo zaista slabiji. Principijelno sam protiv takmičenja u ovoj borbi protiv virusa i želim svim državama uspeh. Međutim, pitanje bezbednosti je značajno i ovakve liste su korisne ako se tako i shvate. Pred nama je dalje praćenje kako naše epidemije tako i svetske pandemije i pravovremeno, racionalno i efikasno reagovanje - napisao je dr Kon.

Kaže da "nije sigurno zadovoljan zbog novih ekscesnih situacija i otvaranja novih žarišta".

- Ipak, očekujemo u suštini da nas leto zaštiti, a sve manje treba očekivati da je to kolektivni imunitet. No, svakako da moramo sačekati rezultate ispitivanja imuniteta populacije koje je u toku. Ponašanje virusa na južnoj hemisferi ukazuje da ćemo živeti sa korona virusom sars 2 i Covid 19 oboljenjem i u budućnosti. Treba razumeti da je poštovanje mera o kojima pričamo od početka i dalje izuzetno značajno, ali gotovo jednako, a posebno preko leta značajno je i vratiti se što pre u redovan život, jer bez toga zdravstveni sistem ne može da opstane iz materijalno finansijskih razloga. To je itekako tema koja se tiče zaštite narodnog zdravlja i treba je gledati nezavisno od politike (čak i u vreme kada se to čini da je nemoguće) - napisao je on.

Dr Kon je ponovio da će povratak virusa velikom verovatnoćom desiti posebno sa dolaskom jeseni, a ovakvi ekscesi i otvaranja novih žarišta će možda biti i tokom leta.

- To pokazuje razvoj situacije na južnoj hemisferi - rekao je dr Kon.

- Stariji i hronični bolesnici treba stalno i dalje da se štite, baš kao i mladi koji sa njima dolaze u kontakt. To treba neprekidno ponavljati - ponovio je on.

Kurir