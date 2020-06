CRNA GORA OBJAVILA SVOJE USLOVE Ukoliko prekršite neka od OVIH PRAVILA, možete platiti kaznu do 2.000 EVRA!

Čini se da je samo pitanje dana kada će i Crna Gora širom otvoriti vrate za sve turiste, pa i one koji iz Srbije krenu na odmor u tu zemlju. Jasno je da će najveći broj turista, kao i svake godine do obala crnogorskog primorja krenuti automobilima.

Zato je neophodno da znate šta sve treba da imate od dokumena, ali i koji su saobraćajni propisi aktuelni u Crnoj Gori i kolike su kazne ako te propise, prekršite!

Ovo su potrebna dokumenta za Crnu Goru

Za ulazak u Crnu Goru vam je dovoljna i lična karta, naravno, možete da koristite i pasoš. Potrebno je da imate važeću saobraćajnu dozvolu, i tu je dovoljna samo važeća isprava koju izdaje naš MUP, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Nije vam potreban ni takozvani "zeleni karton" jer Srbija sa Crnom Gorom, uostalom i kao i sa ogromnom većinom evropskih zemalja ima potpisan sporazum o obaveznom auto-osiguranju.

Međutim, u AMS Srbije, preporučuju da izvadite i takozvano putno osiguranje. Neophodna vam je i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu, naravno ukoliko se vozilo ne vodi na vas.

Obratite pažnju na saobraćajne propise. Pojavile su se, doduše neproverene informacije, da će ove godine crnogorski saobraćaj maksimalno trenirati strogoću, pa je preporučljivo, naravno prvenstveno zbog vaše bezbednosti, da se strogo pridržavate propisa.

Odredbe

Na portalu AMS Srbije navedene su najvažnije odredbe Zakona o bezbednosti saobražaja Crne Gore.

Na ulasku u Crnu Goru obavezno je da vam budu uključena kratka, oborena ili dnevna svetla. Kazna je od 30 do 80 evra! Neophodno je da u kabini, na dohvat ruke imate reflektujući prsluk koji je obavezan pri izlasku iz kola u slučaju kvara, nesreće ili ako vas zaustavi saobraćajac i pozove da izađete iz vozila. Ukoliko ga nemate, kazna je do 80 evra!

Obratite pažnju i na brzinu. maksimalna dozvoljena na putevima prvog reda (nema auto-puteva) je 100 kilometara na čas. U naseljenim mestima je 50, van naseljenih mesta 80. Kazne su paprene za prekoračenje brzine pa ćete tako za samo 20 km više u naseljenom mestu platiti od 50 do 200 evra.

Vožnja kroz crveno svetlo na semaforu košta od 80 do 350 evra, nevezivanje pojaseva 40 do 100 evra (obavezno je vezivanje i na zadnjoj klupi, da samo podsetimo), a zaboravite na ružnu naviku da telefponirate u toku vožnje jer će vas to koštati od 60 do 150 evra. Pazite i gde se parkirate. Cena nemarnog, nepropisnog parkiranja može da bude 60, ali je najčešće 150 evra!