ŠTA AKO SE KORONOM ZARAZITE U INOSTRANSTVU: Lečenje u Grčkoj plaćate sami, a Srbija vam možda nadoknadi!

Svi srpski državljani koji se zaraze koronom dok su u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Turskoj i još u 17 zemlja, moći će da se leče o trošku Srbije ukoliko imaju odgovarajući obrazac koji dobijaju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ipak, ukoliko se razbole dok su u Grčkoj, Španiji ili nekim od zemalja sa kojima naša država nema potpisan sporazum, moraće sami da plaćaju troškove lečenja, a komisija RFZO će nakom n povratka u Srbiju, posle stručne procene, odlučivati da li će im troškove refundirati.

Međunarodni sporazumi o zdravstvenoj zaštiti koje je Srbija potpisala sa 20 zemalja, kako su objasnili za Kurir u RFZO, podrazumevaju da za vreme privatnog, odnosno turističkog boravka u inostranstvu, građani imaju pravo na lečenje na teret zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći.

- To podrazumeva neposrednu, trenutnu medicinsku pomoć koja se pruža da bi se izbeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo oštećenje zdravlja ili smrt. Podrazumeva i medicinsku pomoć koja se pruži u roku od 12 sati od momenta prijema u zdravstvenu ustanovu ili privatnu praksu. Lice osigurano kod RFZO ima pravo na lečenje od virusa korone samo ako mu je potrebna hitna medicinska pomoć, odnosno da mu je ugrožen život. Tu spada i dijagnostika i lečenje bolesti - rekli su u Fondu. Kako bi ostvarili ovo pravo, građani moraju, pre odlaska u dotičnu zemlju, da prođu lekarsku komisiju nakon čega će im RFZO besplatno izdati dvojezični obrazac poseban za svaku od ovih zemalja.

A da bi naši građani mogli da se leče od kovid-19, kaoi drugih bolesti, u Španiji, Grčkoj, Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji sa kojom nemamo zaključen sporazum, ključna je "Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu" - obrazac 0Z-12, za koju je takođe, potrebno proći lekarsku komisiju.

- U ovom slučaju osigurano lice plaća sve troškove hitne zdravstvene zaštite, a pravo na refundaciju troškova iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuju stručno-medicinski organi RFZO, na osnovu medicinskih izveštaja. Apelujemo na sve građane da uzmu ove potvrde kako bi im boravak u inostranstvu bio sigurniji - kažu u RFZO.

Ipak, čak i u slučaju refundacije troškova, problem mnogim građanima može predstavljati i to što troškovi lečenja u inostranstvu mogu dostići astronomske svote, pa tako samo jedan dan u bolnici u Grčkoj u proseku košta od 418 do 900 evra, u Turskoj od 700 do 1.000, a u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj od čak 1.200 do 1.600 evra.

Države sa kojima Srbija ima potpisan sporzum: - Austrija - Belgija - Bosna i Hercegovina - Bugarska - Velika Britanija - Italija - Luksemburg - Mađarska - Severna Makedonija - Nemačka - Poljska - Rumunija - Slovačka - Francuska - Holandija - Hrvatska - Crna Gora - Češka - Slovenija - Turska

Koliko košta dan u bolnici

Grčka 418 do 900

Turska 700 do 1.000

Nemčka, Austrija, Švajcarska 1.200 do 1.600

*cene su u evrima

Šta ne plaća RFZO Trudnice hronični bolesnici izuzeti Dvojezični obrazac i potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije, da osiguranik trenutno ne boluje i nije u poslednjih 12 meseci bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje. Odnosno da nije u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge. Potrebnu dokumentaciju, nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu osigurano lice podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO. Uz zahtev za naknadu troškova lečenja u inostranstvu, potrebno je priložiti fotokopiju medicinske dokumentacije iz zdravstvene ustanove u kojoj je pružena pomoć kao i originalni račun, odnosno dokaz da su zdravstvene usluge plaćene.

