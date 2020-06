OVO JE NOVA METODA CRNOGORACA ZA SRPSKE DRŽAVLJANE! Ukoliko dobiju zeleno svetlo, granice se OTVARAJU 22. juna!

Podsetimo, prošlog petka se, uprkos činjenici da po zvaničnim podacima ima znatno manje od zahtevanih 25 zaraženih na 100.000 stanovnika, Srbija nije našla na spisku od 130 i kusur zemalja čiji građani bez problema, i 14-dnevnog karantina, mogu da uđu u Crnu Goru.

Tom prilikom nadležni su istakli da im je “neobično kako je Srbija uspela da za jedan dan smanji broj zaraženih na 100.000 građana sa 65 na samo šest".

Oni su tada istakli i da će tražiti pojašnjenje od srpskih kolega.

On je rekao “da u to zašto nema odgovora neće ulaziti, već će svojom metodologijom doći do podatka koliko je aktivnih slučajeva i prema tome će se upravljati”.

Ukoliko bi IJZ u petak dao zeleno svetlo, srpski turisti bi od ponedeljka 22. juna konačno mogli da uđu u Crnu Goru.

U poslednja dva dana u Crnoj Gori su registrovana dva slučaja korona virusa. Kako prenose crnogorski mediji, “pacijent iz Budve, kod kojeg je utvrđen virus Kovid-19, hospitalizovan je u Infektivnoj klinici Kliničkog centra Crne Gore i trenutno je stabilnih vitalnih parametara”.

- Dva nova slučaja obolevanja nakon dužeg vremena upozoravaju da nema mesta za opuštanje i da se preporuke stručnjaka moraju poštovati - poručuju iz KCCG.

