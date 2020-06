LONČAR U PAZARU OTVORENO O STVARNOM BROJU MRTVIH I LIMENIM SANDUCIMA: Ne nasedajte na lažne vesti

NOVI PAZAR - Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas u Novom Pazaru, na pitanje novinara povodom osporavanja zvaničnih podataka o broju preminulih od korone, da je u tom gradu preminulo samo osam ili devet osoba, za koje postoji velika verovatnoća su umrli od korona virusa.

Upitan da prokomentariše informacije da je u tom gradu sahranjeno 25 ljudi u limenim sanducima, Lončar je rekao da je vrlo mali broj ljudi u Pazaru kojima je potvrđena korona, jer je veliki broj ljudi ležao kod kuće, i javio se u bolnicu, gde im je potvrđena korona i preduzeto lečenje, kad su već bili u ozbiljnom stanju.

"Stigli su u bolnicu tek kada je krenula borba za život", kaže Lončar i dodaje da je nekima uzet bris i da tek treba da stignu rezultati.

Kako je naveo, veoma mali broj ljudi je bio u bolnici sa pozitivnim testom na koronu i da sada neki sve preminule računaju kao preminule od korone. Dodaje da je veliki broj njih imao kardiovaskularne probleme, izlive krvi u mozak i druge zdravstvene probleme.

Upitan zašto su sahranjeni u limenim sanducima, Lončar je rekao da uvek kada postoji sumnja na koronu, da se ne bi rizikovalo, preminuli se sahranjuju u limenim sanducima, ali da to ne znači da su svi oni umrli od korone. "Politika i podele ovde neće pomoći, tako nećete pomoći ni pacijentima, niti zdrastvenim radnicima", poručio je Lončar na negodovanje pojedinih građa

Respiratori rade, verujte u ono što vidite, ne u lažne vesti

Premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekli su da respiratori u bolnici u Novom Pazaru rade, da je lažna vest da ne rade, a ministar Lončar je pozvao građane da, ako ne žele da veruju njima - da veruju u ono što vide, a ne da nasedaju na lažne vesti.

"Respiratori su povezani, rade i leče ljude. Recite ljudima da su te informacije koje su se pojavile da respiratori ne rade - lažna vest", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara. Lončar je potvrdio da su respiratori u funkciji i da su tri pacijenta priključena, kao i da se kod još pet pacijenata respirator koristi za merenje protoka kiseonika. "Sve to može da se proveri", rekao je Lončar.

Odgovarajući na pitanje koja se terapija koristi za lečenje korona virusa u Novom Pazaru, Lončar je kazao da je ona ista svuda, i u Beogradu i Novom Sadu, Novom Pazaru i da je reč o terapiji koja se primenjuje i u Evropi. Brnabić je dodala da su oni koji su širili lažne vesti i paniku otežali rad Opšte bolnice u tom gradu. "Postoji jedan krug ljudima kojima je filozofija - što gore, to bolje", rekla je Brnabić.

Ona je da povike nezadovoljstva uzvratila da se ne plaši zato što je 20 ljudi došlo da vređa. "Niti smo se uplašili, niti ćemo se uplašiti, zato što radimo svoj posao", rekla je Brnabić i dodala da ga rade zato što vole svoju zemlju i njene građane.

Situacija u Tutinu složena, deo pacijenata prebacujemo u Pazar

Situacija u Tutinu sa epidemijom korona virusa je složena, jer su oboleli uglavnom stariji građani, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodaje da će deo tih pacijenata biti u toku dana ili sutra prebačen u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

"Oni su pod kontrolom. Prati se njihova klinička slika. Dogovorili smo se da deo tih pacijenata bude danas ili sutra prebačen u Novi Pazar. U Pazaru će biti oslobođeni bolnički kapaciteti u toku dana", rekao je Lončar i dodao da će u Tutin otići još zdravstvenih radnika, jer ih tamo trenutno nema dovoljno.

On je naveo da se situacija prati iz sata u sat Ističe da su pacijenti evidentirani, a tamo gde je bilo potrebno uključena je terapija. On je rekao da će zdravstveni sistem pomoći svima i "onima koji su došli da zvižde i njihovim najmilijima". "Tu smo svima da pomognemo, to je naša obaveza. Ne sme nikakva razlika da se pravi. Zdravstveni radnici su položili zakletvu i pomoći će i onima koji zvižde i njihovoj deci i njihovim roditeljima. U tome se mi razlikujemo od njih", zaključio je on.

