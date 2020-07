DR NESTOROVIĆ PRVI PUT JAVNO PRIZNAO DA JE POSTAO ZVEZDA! U svom stilu za KURIR TELEVIZIJU objasnio zašto je to dobro

Dok je dolazio na intervju u Kurir televiziju, mnogo puta je morao da zastane kako bi izašao u susret obožavaocima koji su želeli sliku sa njim.

Na konstataciju da je istinska zvezda, dr Nestorović je, uz karakterističan osmeh, za Kurir televiziju rekao:

"Ne znam zašto je tako, ali prihvatam"!

"Vidim da jesam i nije mi baš mnogo prijatno. Ja sam medije do sada koristio kao platformu da lansiram neke svoje ideje o zdravom životu, načinu života i pristupu životu. I zato sam bio u medijima. Ovo je sad eskaliralo, otelo se kontroli", nastavio je član Kriznog štaba Vlade Republike Srbije.

Upitan da li mu popularnost prija, pulmolog je odgovorio:

"Niti prija, niti ne prija. Lepše je kad te vole nego kad te mrze. Generalno, negativne emocije uperene prema tebi ne mogu da ti prijaju. Ne postoji psihopata koji voli da ga ljudi mrze. Indeferentan sam prema tome, jer sam prošao razne faze u životu, bio sam i omiljen i neomiljen, bio sam favorizovan, pa suzbijan".

I sada je tako, neki ga obožavaju, drugima je omražen.

"To je normalno. Sa ljudima koji svi vole nešto nije u redu. To znači da nemaju svoje mišljenje. Ja svoje mišljenje uvek kažem, to je problem", zaključio je profesor dr Branimir Nestorović.

