EPIDEMIOLOG KON OTKRIVA KOLIKO DUGO NAS MASKA ŠTITI: Ovako se 100 puta smanjuje prenošenje KORONE, ovo treba da radimo

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se nalazimo u ozbiljnoj situaciji, koja je nepovoljna sa tendencijom da pređe u vanrednu.

- Imamo proglašenje vanredne situacije u velikom broju gradova, te je jasno da je čitav zdravstveni sistem prenapregnut i pod velikom tenzijom i trenutno radimo na proširenju kapaciteta. Tako da je na neki način situacija pod nekom vrstom kontrole - kaže Kon.

On dodaje da je veliki pritisak na kovid ambulantama i traži strpljenje pacijenata i od učesnika na svim nivoima.

Kon kaže da bi maske trebalo nositi i na otvorenom.

- Pogotovo ovi koji su stariji od 65 godina i hronični bolesnici, jer tako štite sebe. U ovoj situaciji kada je virus u cirkulaciji, jedini ispravni način koji obezbeđuje da se 100 puta smanji prenošenje je da svi nose maske. Ako ne znamo tačno ko je zarazan onda jednostavno je to jedini način. Ako nose samo hronični bolesnici i stariji od 65 sebe će štititi samo 30 odsto. Ako masku nosi onaj ko nosi virus onda je zaštita 95 odsto, a ako i jedni i drugi nose, onda je zaštita 99 odsto, jer ne može biti 100 - objašnjava Kon.

On kaže da treba podržati nošenje maske i na otvorenom i da se to tretiralo kao taktički način rešavanja ove situacije.

- U ovakvim prilikama, prvi put to kažem, to postaje čitava strategija i nema više šale s tim. Mogu da se nose i platnene maske koje se peru. Koliko dugo će vas maska štititi zavisi od brzine vlaženja, a obično je to 2 sata. Ako koristite pa skidate, onda vas štiti dva sata efektivno. To bi trebalo često menjati, ali to važi za one koji su u neprekidnom korišćenju. Normalno, masku ne moramo da koristimo kod kuće ili u svom autu, ali taksisti moraju da koriste - naglasio je Kon.

Epidemiolog je prokomentarisao i da nije prikladno maske u automobilima kačiti na retrovizor jer postoji mogućnost druge vrste infekcije.

- Štitite se od kovida, a normalno i svi nosimo mikroorganizme koji ostaju na maski i ponovo mogu da se udišu - napominje doktor.

On kaže da se sada oseća i da nam "nedostaje" vanredno stanje.

- Da nije bilo vanrednog stanja, ne bismo mogli da radimo. Tako i sada postoje određena zakonska ograničenja. Ima mnogih koji misle da nije bilo potrebe za vanrednim stanjem, a danas i te kako vidimo da ne možemo da pratimo i tvrdimo da su kontakti u samoizolaciji. Za vreme vanrednog stanja imali smo pomoć policije u tome - ističe Kon.

Koronavirus se najviše i najčešće prenosi na raznim okupljanjima.

- Bilo je reči o tome i ranije, ali naročito sad preko leta. Kada je počeo ovaj porast zaraze mlađih ljudi između 20 i 40 godina, skoro svaki drugi je imao podatak o nekoj proslavi. Uvek je bio na nekom od tih slavlja prisutan. Danas noćni klubovi gde ljudi glasno pevaju, skandiranja omogućavaju da se klice brže i jače prenesu. Sve više naučnika tvrdi da virus ostaje u vazduhu, što objašnjava zašto se sve ovo dešava preko leta. Vakcine nema, može samo da se sprovodi karantin i izolacija. Karantin je kod preveden u samozolaciju. Mi kada smo ukinuli bolnice za izolaciju, kao Sajam, odustali smo od takvog načina očekujući da će nam leto olakšati. Sada jasno vidimo da je virus i te kako sposoban na tim mestima prenošenja. Zato su noćni klubovi gde ima glasnog pevanja i uopšte mesta na kojima se glasnije govori su najkritičnija - ispričao je Kon.

