KORONAVIRUS I NAJMLAĐI: Deca retko obolevaju, ali najviše prenose koronu

Mališani retko obolevaju od virusa korona, međutim, virus je zapažen kod onih sa slabijim imunitetom, kao i kod dece koja već boluju od neke druge bolesti. S druge strane, navode stručnjaci, deca su među najvećim prenosiocima zaraze.

Prof dr Vojislav Lekić, pedijatar, za Kurir je objasnio da sada i kod dece postoje pojedini slučajevi korone, ali da su to mahom mališani s lošim imunim sistemom.

Kućno lečenje

- Kada je počela pandemija, zaista je bilo malo dece koja su se razbolela, pa čak i u Kini. Dolazile su informacije da deca uopšte ne obolevaju. Sada je stanje takvo da postoji pokoji slučaj, međutim, uglavnom je reč o deci s već udruženim bolestima, čiji je imunitet slab - naveo je on.

Dr Lekić kaže da u tim situacijama ne treba ići odmah kod lekara, jer postoji rizik od širenja zaraze.

- Ne treba odmah ići kod lekara i raditi test. Sad znamo da deca mogu da se razbole, ali i ono što je rasprostranjenije - da su prenosioci. Voditi ga u ambulantu je rizik i po dete i po druge. Treba ga lečiti kod kuće, a naravno, ako se stanje ne promeni ili se čak pogorša nakon dva-tri dana, onda je u redu reagovati - poručio je dr Lekić.

Asimptomatski

Sa ovim stavom složio se i jedan od naših najpoznatijih epidemiologa dr Radmilo Petrović, koji za naš list kaže da je virus sada rasprostranjeniji u društvu, a da su deca najčešći prenosioci.

- Virus je dosta raširen u populaciji, u većoj je koncentraciji u samom vazduhu, pa se deca lako zaraze, posebno jer su u stalnom kontaktu s nekim. Simptome uglavnom i nemaju, asimptomatski su slučajevi. Napominjem da je radi njihove bezbednosti, ali i bezbednosti njihovih roditelja, a posebno baka i deka, obavezno da i deca nose maske. To je najbolja i jedina zaštita. Od toga ne treba odstupati, bez obzira na broj godina, deca moraju poštovati mere, ni manje ni više od odraslih - istakao je dr Petrović.

Veliki problem Nema odgovarajućih maski

Dr Radmilo Petrović ističe da veliki problem predstavlja činjenica da ne postoje odgovarajuće maske za decu.

- Prvo, decu je teže ubediti da nose ovu vrstu zaštite, a isto tako teško je i pronaći odgovarajuću veličinu za njihovo malo lice. U ponudi su najčešće pamučne maske, koje ne štite kao one od veštačkog materijala, ali u nedostatku boljeg rešenja dobre su i one. Ako svi nosimo zaštitu, biće manje obolelih u svim starosnim uzrastima - zaključio je on.