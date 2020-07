OTKUD KRITIČNA UPALA PLUĆA KAD JE TEST NEGATIVAN: Dr Janković ukazao na glavne krivce za razbuktavanje korone!

Imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković rekao je da sve vreme postavljamo pogrešno pitanje u vezi sa korona virusom.

Janković je komentarisao navodne mutacije virusa, veliki broj mladih sa teškom kliničkom slikom, i rekao da pitanje nije kada će virus oslabiti, već nešto sasvim drugo.

- Svi smo očekivali, ali očigledno nije posustao, niti ga je lepo vreme oslabilo. Epidemija se ponovo razbuktala, to se jasno vidi. Bolje da pitamo kada ćemo mi dovoljno suzbiti njegovo prenošenje, da opet dođemo u smireniju fazu, a ne kada će oslabiti sam od sebe. To moramo mi da uradimo, neće to virus sam - rekao je doktor Janković.

Sve je više zaraženih, broj preminulih je opet dvocifren, ali turobno je predviđanje da situacija može da bude i lošija.

- Može da bude i gore, ali nismo prevalili taj maksimum, sve zavisi od nas. Zato i jesu na snazi mere distance, nošenja maske, zabrane okupljanja... Jedino od čega zavisi kada ćemo imati maksimum i nakon toga priželjkivani pad broja zaraženih, je prenošenje virusa. Mi ne smemo da mu dozvolimo da nalazi stalno nove osobe koje će zaraziti - rekao je on.

Poznato je da virusi uvek evoluiraju, sve je više mladih koji su zaraženi, ali doktor kaže da ne misli da je "nova" korona uzrok za to.

- Procentualno je više mladih zbog mehanizma zaražavanja, koji su sada dominantni, to su pre svega određena okupljanja. Nismo se mi opustili, već je potencijal virusa da se proširi bio značajan. Mladi koji imaju više kontakata, jednostavno imaju više šanse da s njim dođu u kontakt - istakao je Janković.

Teške kliničke slike mladih zbunjuju, ali zavise od mnogih faktora.

- Pretpostavljam da se većina njih javila na vreme lekaru, ali postoje mnogi faktori, neki organizam će reagovati ovako, ili onako. Sve zavisi od organizma, kako će on imunski odgovoriti na virus. U svim starosnim grupama postoji procenat smrtnosti, bilo je mladih koji su umirali i u martu, aprilu, ali ovo oslikava strukturu zaraženih - rekao je on.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir