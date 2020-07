NOVO LICE KOVIDA! Dr VUČINIĆ: Temperatura padne, naizgled sve u redu, PETI dan nastaje PAKAO, pacijent već u opasnosti

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić, direktorka Klinike za pulmologiju KCS, kazala je jutros da su i lekari potpuno iznenađeni ponašanjem kovida 19, jer respiratornim virusi nikada leto nije sezona - oni su aktivni na jesen i zimu.

Kako je kazala, kovid 19 se pojavio u sasvim novom licu koje je mnogo surovije nego što je bilo na proleće.

- Ne znam u svom okruženju blisku osobu koja nije zaražena, obolela. Starosna granica je niža, a praktično se osobe koje obole momentalno hospitalizuju zbog težih pneumonija. Broj osoba na respiratoru je stalno trocifren i to su mnogo teški oblici kovida 19 u ovom naletu epidemije - kazala je dr Mihailović Vučinić.

Na proleće većina ljudi imala je blažu kliničku sliku.

- Ovog puta je virus toliko nepredvidiv. Ljudima se pojavi temperatura, ali nemaju druge simptome. Temperatura padne i ona je naizgled sve u redu, da bi se posle četiri, pet dana pojavila pneumonija. Opet nagli skok temperature, suvi i permanentni kašalj od kog ne mogu da dišu, malaksalost... Čim se takvi sipmtomi pojave, to je veliki signal da je pacijent u opasnosti. Njihov oporavak je traje jako dugo, a sada je pogotovo slučaj sa mlađim ljudima - opisala je ona.

U ovom trenu su 184 osobe na raspiratoru, a to su sve teška stanja.

foto: Ana Paunković

- Popuštanje plućne funkcije dovodi do mehaničke ventilacije. I ona ima svoje modove, ne mora uvek da bude u invazivnoj varijanti, ali to odlučuju lekari na licu mesta. Uz to, kada pacijent stigne do respiratora, to je sistemski krah čitavog imunog i metaboličkog sistema u organizmu. Oni zahtevaju i potporu svake druge vrste, nadoknadu elektrolita, tečnosti, to je disbalans u celom sistemu - kazala je dr Violeta Mihailović Vučinić.

Sa druge strane, ni pacijenti koji su pobedili kovid u prvom talasu nisu zaštićeni.

- Njima su ostale im posledice na plućima. Ostaju oštećenja plućne funkcije, smanjenje difuzijskog kapaciteta. Nakon pet meseci borbe protiv korona virusa, o njemu i dalje malo znamo. Došao je u mutiranom obliku, to nije onaj virus s proleća, ovo je mnogo surovije i intenzivnije. Imamo zvanične smernice za lečenje, ali svet ne zna kako da se izbori sa ovom pošasti. Vakcina će to verovatno moći da izleči, ali kada će ona doći, ne zna se.

Kako je kazala, Klinika za pulmologiju nije kovid centar ovaj put, ali imaju sobe za izolaciju. Ona takođe zbrinjava onkološke bolesnike, one sa cističnom fibrozom odrasle, sa izlivima, gnojnim upalama, promenama na plućima koje nisu kovid.

