GOJKOVIĆ: Od sutra rezultati testa na koronu putem aplikacije

Sutra popodne biće aktivirana aplikacija, putem koje će svi građani koji su testirani na virus korona rezultate tog testa moći da provere, najavio je danas član Kriznog štaba dr Zoran Gojković.

Gojković je na konferenciji za medije istakao da će se na taj način ubrzati dobijanje rezultata testova.

Na pitanje novinara zašto su pojedini građani na rezultate testova koji su rađeni 6, 7. i 8. jula čekali i do deset dana, Gojković je objasnio da je zbog prevelikog broja testiranih u jednom trenutku došlo do zastoja u sistemu.

- Mi smo više puta rekli zašto je bilo zastoja u radu pojedinih laboratorija, a to je zbog velikog broja testiranih pacijenata koji je u jednom trenutku zagušio sistem. Mislim da smo sa današnjim danom uspeli da nadoknadimo sve one testove koji ranije nisu bili obrađeni i da ćemo od sada testove obrađivati u najkraćem roku, odnosno, od 24 do 48 sati - rekao je Gojković.

Istakao je su Vlada Srbije i Kancelarija za IT izradili aplikaciju putem koje će testirani brže dobiti odgovor da li je njihov nalaz pozitivan ili negativan.

Na pitanje zašto se podaci o broju zaraženih i preminulih ne objavljuju po gradovima, Gojković je ukazao da lokalne samouprave na svakodnevnim konferencijama za medije o podacima koje im dostavljaju zavodi za javno zdravlje obaveštavaju javnost.

(Kurir.rs/Tanjug)

