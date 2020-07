OTREŽNJUJUĆI ŠAMAR DR KONA: Beograd je prava epidemiološka bomba! Hodamo po samoj ivici DRUGOG PIKA! Veća kontrola mera

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je Beograd prava epidemiološka bomba zato što ima ogroman broj mesta gde korona virus može naglo da počne da se prenosi.

Kon je, gostujući na RTS, apelovao na poštovanje mera i na uključivanje svih inspekcijskih organa i onih koji treba da kontrolišu da li se mere sprovode.

"Jako je važno shvatiti, mi smo sada u vikendu, to je bilo vreme kada smo nekada to rešavali policijskim časom, sada toga nema i sada imamo samo sopstvenu svest i to je jako važno da se kontrološe", istakao je Kon.

Na pitanje kakva je trenutno situacija u Srbiji i da li smo prošli vrh drugog pika prvog talasa, Kon je odgovorio da je to jako ozbiljno pitanje. "Mi smo na visokom novou i stabilizovala se ta krivulja, hodamo po samoj ivici, posebno u Beogradu", dodao je Kon.

On je objasnio da kada se kaže da je virus probio epidemiološke barijere, to ne znači da epidemiolozi ne rade svoj posao, već da i dalje prate kontakte.

"Suština je da je virus u narodu i da se slobodno relativno prenosi i da je jako važno ovaj trenutak shvatiti, jer sada nemamo više policijski čas koji nam je razrešavao tu situaciju i sve ono što je propisano mora da se poštuje", istakao je Kon.

On je podsetio da je obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i na otvorenom tamo gde ne može da se omogući rastojanje od 1,5 metara.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir