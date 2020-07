KRIZNI ŠTAB Dr Darija: Najviše obolelih od 30 do 49 godina! Više od polovine muškarci, gojazni u opasnosti

BEOGRAD - Krizni štab i danas uživo saopštava najnoviji korona bilans u Srbiji. Konferenciju u Palati Srbija pratite uživo na Kuriru.

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 9.817 osoba, njih 379 bilo je pozitivno na testu, a nažalost preminulo je osam pacijenata. Poslednji podaci pokazuju da se na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi 156 pacijenata.

Ona je dodala da je od početka epidemije ukupno preminulo 551 pacijenata.

Dr Darija Kisić Tepavčević je iznela i podatke o distribuciji obolelih prema uzrastu i polu pa je kazala da je u ovom talasu među zaraženima najviše osoba između 30 i 39 i 40 i 49 godina, kao i da su više od polovine obolelih muškarci - 51 odsto.

Na Kriznom štabu je rečeno i da su gojazni na udaru korone.

Kisić: Najmanji broj u dve nedelje, sada važna odgovornost

Ukupan broj obolelih u poslednja 24 sata - 379, najmanji je u poslednje dve nedelje, ukazala je zamenica direktora Instituta "Batut" dr Darija Kisić Tepavčević i ponovo apelovala na sve da sada budu najodgovorniji i da poštuju sve preventivne mere.

"Najmanji je broj u poslednje dve nedelje, ali se i dalje radi o visokim vrednostima. Ali, to govori u prilog onome što govorimo, da se pridržavmo mera i da smo na dobrom putu da idemo ka silaznom toku epidemijske krive i da sada treba da budemo najodgovorniji i damo sve od sebe da se epidemija ugasi", rekla je Kisić Tepavčević. U poslednjih 24 sata registrovano je 379 obolelih od kovida 19, od 9.817 testiranih, preminulo je još osam osoba, ukupno 551. Hospitalizovana je 4.531 osoba, od kojih je 156 na respiratoru.

Kada je reč o deci, Kisić Tepavčević je navela da je devetoro dece zaraženo korona virusom smešteno u KBC "Dr Dragiša Mišović", dok se na ginekologiji nalazi šest trudnica pozivitnih na kovid 19.

U starom delu KC Niš smešteno je šestoro dece, a u Opštoj bolnici Šabac troje dece je na odeljenju pedijatrije. "Sva deca su u stabilnom stanju i imaju blažu kliničku sliku", naglasila je Kisić.

Kada je reč o polu, od svih do sada registrovanih slučajeva obolevanja, 52,84 odsto zaraženih su muškarci, a 47,15 odsto su žene. Najveći broj obolelih, po uzrastu, je od 30 do 49 godina, ukupno oko 40 odsto, dok je ukupno oko 60 procenata zaraženih do 50 godina.

Kisić je navela da se tu vidi pomeranje ka mlađim grupama, što direktno odražava njihovu veću izloženost virusu, ali i slabije pridržaanje mera.

Ona je navela da je među obolelima, dece do 9 godina 2 odsto, od 10 do 19 godina - 3,2 odsto, od 20 do 29 godina 13,8 odsto, od 30 do 39 godina 19,8 odsto, a od 40 do 49 godina 19,85 odsto. Od ukupnog broja obolelih, osoba uzrasta od 50 do 59 godina je 17,3 odsto, od 60 do 69 godina - 13,6 procenata, od 70 do 79 godina - 7,1 odsto, od 80 do 89 godina - 2,9 odsto i starijih od 90 godina - 0,3 procenata.

Na pitanje novinara šta će biti sa najavljenim zasedanjem Skupštine Srbije s obzirom da je na snazi mera zabrane okupljanja u zatvorenom više od 10 ljudi, dr Kisić je rekla da ovo više nije početak epidemije, da sada već treba da obratimo pažnju na funkcionisanje države i ekonomije i da će biti preduzete sve mere zaštite kao i danas "u ovoj sali", kao i da sada sve zavisi od mera zaštite i lične odgovornosti.

Gojaznost opasan faktor, u KBC Vojvodine hospitalizovano 312

Direktorka Kliničkog centra Vojvodine (KCV) Edita Stokić kaže da je u ovom trenutku u tom kliničkom centru hospitalizovano 312 pacijenata pozitivnih na kovid virus i naglasila da je gojaznost jedan od najopasnih faktora koji utiče na tok bolesti kod zaraženih pacijenata.

"Kliničko-bolnički centar Vojvodine pored svojih kapaciteta koji čine Infektivnu kliniku i odeljenje za intenzivnu negu za lečenje kovid pacijenata je otvorilo i nove jedinice na klinikama za ortopediju, anesteziju, vaskularnu hirurgiju, abdomenalnu hirurgiju, plastičnu hirurgiju, za rehabilitaciju, urologiju, kao i na klinici za ginekologiju uz posebnu napomenu da se tamo hospitalizuju samo pacijentkinje koje su pozitivne, a su u terminu porađanja", naglasila je Stokić.

Kako kaže, uočava se da je sve veći broj pacijenata sa teškom i veoma teškom kliničkom slikom i dodaje da je veoma važno to što ne postoji jedinstvena klinička slika, već da virus razvija brojne komplikacije.

"Sa aspekta kliničkog lečenja postoje dva problema. Prvi je što kod pacijenata koji se hospitalizuju, a kojima imaju kovid, postoje i druge pridružene bolesti, prateće boleste koje se pogoršavaju i zahtevaju dodatnu terapiju", objašnjva ona i dodaje da upravo zbog toga dolazi do komplikacije. Drugo, navodi ona, za Vojvodinu poseban problem je to što je reč o regionu sa velikom prevancijencijom gojaznosti i tipa dva dijabetesa.

"Gojaznost je faktor za zaboljevanje od kovida pa čak i sa povečanjem gojaznosti dolazi do povečanje šanse za hospitalizaciju na intenzivnoj nezi, za primenu mehaničke ventilacije, pa čak je i smrtnost u tom slučaju veća", upozorava ona. Kaže da je i Evropska asocijacija za studiju gojaznosti jasno stavila do znanje da je gojaznost bolest udružena sa brojnim kompikacijama koje prati virus kovid.

