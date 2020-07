OVO JE KALENDAR ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU, STVARI STOJE OVAKO: Đaci 1. septembra u klupama! 3 raspusta, ali ne za sve FOTO

Osnovci će u narednoj školskoj godini imati četiri raspusta - jesenji, zimski, prolećni i letnji, dok će srednjoškolci imati tri - zimski, prolećni i letnji, predviđeno je školskim kalendarom Ministarstva prosvete za narednu školsku godinu.

Prvo polugodište počinje u utorak 1. septembra, a završava se 29. januara, dok drugo počinje 17. februara, a završava se za učenike osmog razreda u petak 4. juna, a za učenike od prvog do sedmog razreda 18. juna.

Učenici srednjih škola neće imati jesenji raspust, već samo zimski, letnji I prolećni. Jesenji raspust počinje 11. novembra i završava se u petak 13. novembra, ali se naslanja na vikend te će tako đaci imati pauzu od pet dana.

Zimski raspust ima dva dela - prvi deo počinje u četvrtak 31. decembra 2020. godine i završava se 8. Januara, a drugi deo počinje u ponedeljak 1. februara, a završava se u utorak 16. februara 2021. godine.

Prolećni raspust počinje u petak 30. aprila, a završava se u petak 7. maja, te će sa vikendima osnovci imati desetodnevnu pauzu. Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit 26. i 27. marta, a završni ispit 21, 22. i 23. juna.

Učenici srednjih škola neće imati jesenji raspust, već smao zimski, letnji I prolećni. Ðaci u Vojvodini tradicionalno prvo polugodište završavaju ranije, ove godine to je 23. decembra, a u klupe se vraćaju 18. januara 2021.

Inače, ministarstvo je napravilo plan kako će izgledati škola od jeseni, po kome bi osnovci od prvog do četvrtog razreda trebalo da idu u školu ili sve vreme ili po modelu - tri nedelje škola, jedna nedelja onlajn nastava. S druge strane, đaci od petog do osmog razreda, kao i srednjoškolci, najverovatnije će ići dve nedelje u školu, a dve nedelje pratiti nastavu na daljinu.

- Nemaju sve škole iste kapacitete i ne može se u svim školama primenjivati isti model. Mlađa deca ne mogu sama ostajati kod kuće, pa se ide na to da im se omogući da što više nastavnih sati provedu u školi. U nekim školama biće moguće da se nastava organizuje tako da u potpunosti budu u školi, uz poštovanje bezbednosnih mera i ograničenja da na četiri kvadrata bude jedan učenik, a u drugim školama, koje pre svega imaju mnogo đaka i rade u dve smene, ići će se na to da tri nedelje đaci od prvog do četvrtog razreda idu u školu, a nedelju dana prate nastavu od kuće – objasnio je ministar Mladen Šarčević za list.

U novom Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada zadržana je odredba da je moguće odstupanje do pet odsto u broju realizovanih nastavnih dana, u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće da škole ispune predviđeni godišnji fond časova.

