DOKTOR KON: Uspeli smo da zaravnimo krivu, ali za mesec dana nas čeka epidemiološki značajan trenutak EVO KOJI

Epidemiolog Predrag Kon kaže, za razliku od prethodnog talasa, ovoga puta će smanjenje broja novoobolelih ići znatno sporije.

- Situacija je daleko od povoljne, treba biti realan, mi smo uspeli da zaravnimo krivu sa merama kojima raspolažemo. Prvi put se sprovode takve mere - samo zaštitne maske i ništa drugo. Vidimo da su maske dovoljna mera, međutim, opadanje tog broja ide prilično polako i najverovatnije će to duže trajati nego u prvom udaru, ali koliko više se ne usuđujem da kažem javno. Utisak je da ćemo stalno imati ovakve situacije, da će broj novoobolelih opadati duže vreme, pa u zavisnosti od ponašanja i situacije ponovo će rasti - kazao je Kon za TV Prva.

Sledeći epidemiološki značajan trenutak jeste polazak u škole. Izvesno je da đaci u klupama neće sedeti na isti način kao do sada. Onlajn nastava postaće realnost, a naročito za one đake za koje se utvrdi da imaju neke simptome i automatski budu morali da se isključe iz kolektiva.

- Medicinski deo kriznog štaba dobiće modele koje izrađuje Ministarstvo prosvete i pregledaćemo svaki, eventualno dati neke primedbe. Jasno je da mora da dođe do razređena u učionicama. Prvaci ne mogu da se socijalizuju drugačije nego da idu u školu, prioritet odlaska u školu imaju đaci do 4. razreda što lično mislim da je sasvim na mestu. S druge strane onlajn nastava i prelazak na nju je nešto što može epidemiološki da se podrži. Na primer, neko ko ima tegobe odmah može da se izdvoji i da pređe na onlajn nastavu - kazao je Kon.

Deca obično imaju blažu kliničku sliku, ali, kako kaže, nema dokaza da teže prenose infekciju.

Kako je objasnio, zaražavanje jeste put koji će dovesti do postepenog stvaranja kolektivnog imuniteta, ali to ne znači da zaražavanje treba da se primenjuje kao opcija. Kolektivni imunitet se stiče prirodnim putem ili, pak, vakcinacijom. Ali, u najboljem slučaju vakcina će u Srbiji masovno moći da se primenjuje tek sredinom naredne godine.

- Da je vakcina "spremna" to podrazumeva da može da se daje ljudima, ali u kom broju - za masovnu imunizaciju sigurno još nije. To kada će biti spremna zavisi od situacije, mi imao vrlo stroge propise po tom pitanju, taman da je sada završena sledeća faza, mi do sredine sledeće godine to ne možemo da primenjujemo - kazao je.

(Kurir.rs/TV Prva)

Kurir