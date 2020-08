KON U DETALJE NA SVE RODITELJSKE ZEBNJE Čas 35 minuta pa dezinfekcija! Ako se 1 razboli, ide li ceo razred u izolaciju

BEOGRAD - Broj zaraženih kovidom u Beogradu se smanjuje u ukupnom broju, a i u svim drugim mestima koja su bila žarišta u Srbiji situacija polako ide na bolje, rekao je danas na Kiznom štabu epidemiolog Predrag Kon.

- Čini mi se da su cifre u Novom Sadu i dalje dosta visoke, dodao je Kon i dodao da se smanjuju brojevi i u Bujanovcu i Preševu, Šapcu, Kragujevcu, Kraljevu i svim drugim mestima, koja su bila žarišta. "Ta žarišta se polako smiruju", dodao je Kon. Kaže da kliničko-bolnički centri neće biti potpuno vraćeni u non kovid stanje, pošto će postojati delovi koji će ostati za kovid pacijente. Objašnjava da će biti elastičan pristup u otvaranju prostora za non kovid, kako se ne bi dešavalo da se "bolnica potpuno isprazni, pa da se opet puni", pošto je za prelazak neke ustanove iz kovida u non kovid stanje potrebno četiri do pet dana.

Rano za ukidanje mera

Kon je istakao i da je rano za za ukidanje mera. "Nije vreme za to", istakao je Kon na pitanje kojim tempom će biti ukidane mere. "Racionalno je da i dalje govorimo o obavezi nošenja maski, a što se tiče rada kafića, to tek posle polaska u školu, po mom dubokom uverenju", rekao je Kon.

On je na kriznom štabu rekao da je sad organizovanje nastave u prvom planu, a kad je reč o tome tek će se odlučiti kakvi će modeli biti najbolji s obzirom da se sve opcije razmatraju. Napomenuo je da će roditelj detetu meriti temperaturu pred polazak u školu kao i da će opcija biti i onlajn nastava koju će moći da prate i deca koja su se razbolela i zbog toga ne mogu u kolektiv nego ostaju kod kuće.

Šta kad se u školi pojavi zaraženo dete?

Upitan kako će se reagovati ukoliko se u školi pojavi zaraženo dete, da li će celo odeljenje ići u izolaciju, Kon je rekao da zaraženo dete ne treba da se pojavljuje u školi.

"Majka je ta koja treba da javi školi da je dete bolesno. Nastava će se nastaviti i dalje, sa pojačanom kontrolom i posebnim nadzorom. Stav Evropskog centra za kontrolu bolesti je da mlađa deca ne obolevaju ozbiljnio niti su ozbiljni prenosioci", rekao je Kon.

Tek ćemo doneti odluku da li će biti produženog boravka

Krizni štab će tek raspravljati i doneti odluku da li će biti produženog boravka u školama, izjavio je danas Kon. Kaže da će nastava biti podeljena po ciklusima, od prvog do četvrtog razreda i od petog do osmog, kao i srednje škole.

"Na onlajn nastavu se više računa u srednjim školama i starijim razredima osnovne škole. Za mlađe, posebno prvi i drugi razred, planira se, koliko sam video, da se nastava obavlja u školi", naveo je Kon.

Naveo je da treba razgovarati sa roditeljima i prosvetarima o merama, na primer da deci mere temperaturu pre polaska u školu, zatim o nošenju maski, zatim sa nastavnicima da li će se koristiti sunđer, kako će se ponašati u raznim situacijama. Biće preporuka za sprovođenje nastave od strane medicinskog dela Kriznog štaba, a ostalo je sve organizacioni deo koji je vrlo komplikovan, naveo je Kon.

Časovi do 35 minuta pa totalna dezinfekcija Dr Kon je jutros gostujući na TV rekao i da bi časovi u osnovnim školama od septembra za mlađe razrede mogli da traju od 30 do 35 minuta, a između da se radi dezinfekcija. Ima više modela i varijanti, direktori, nastavničko veće i roditelji treba da se dogovore šta je najbolje. Naime, Kon je gostujući na javnom servisu govorio o predstojećoj školskoj godini i o izazovima koji predstoje. - Obrazovanje je temelj društva, nešto što mora da funcioniše posebno u najnižim razredima. Što se tiče načina na koji će to da funcioniše, dobili smo od Ministarstva prosvete varijante odnosno modele, posebno za osnovnu i posebno za srednju školu. Tu se prepušta organizacija i biranje modela direktorima, nastavničkim većima, roditejima, da se zajedno dogovore koji je model najprihvatljivji - rekao je dr Kon. On je govorio i o epidemiološkim merama koje će morati da se poštuju kako u učionici tako i pri izlazu iz iste. - Ono što je opravdano medicinski je da od prvog do četvrtog razreda najviše može biti četiri časa i to da traju od 30 do 35 minuta, a između časova 20 minuta odmora sa dezinfekcijom - objasnio je dr Kon. Postavlja se pitanje nošenja maske, a po njegovom mišljenju to ima smisla kad se ustane i kad se izlazi napolje. - Tokom boravka u učionici treba da je po 15 učenika po odeljenju, manje od četiri metra kvadratnih ne bi smelo da bude po đaku. Škola ima obavezu da napravi poseban plan nastave, ovo je posebna godina, sve je specifično – objasio je dr Kon.

Epidemiološka situacija se popravlja

Konje kazao da se epidemiološka situacija u Srbiji blago popravlja, da se smanjuje broj novootkrivenih slučajeva i da je to vidljivo i po pražnjenju bolnica i po broju ambulantnih pregleda, posebno u Beogradu.

"Smanjuje se broj pregleda, u ponedeljak prošle nedelje je bilo 632 pregleda, dok u ponedeljak ove nedelje smo imali 488. U utorak prošle nedelje smo imali 566 pregleda, dok ovaj utorak je bilo 363 pregleda", naglasio je Kon.

Kako je kazao, subotom i nedeljom takođe je zabeležano smanjenje broja ljudi koji se javljaju ambulantama, ali kako je naveo, to može da bude i zbog navike da se kod lekara ide posle vikenda. "Svi pokazateli ukazuju na to da se nalazimo u jednoj situaciji postepenog smirivanja i od jedne jasno nepovoljne ulazimo u nesigurnu situaciju", istakao je Kon. Naglasio je da je važno da se i dalje sprovode mere, da se izbegavaju kontakte, nose zaštitne maske i da se poštuju sva upozorenja.

Zaražene majke mogu da doje, uz zaštitnu masku

Kon je izjavio je danas da je i preporuka Svetske zdravstvene organizacije da zaražene porodilje mogu da doje svoje bebe, uz napomenu da koriste zaštitu kako ne bi došlo do prenošenja virusa respiratornim putem na bebe.

Na pitanje kakav je njegov stav o dojenju beba porodilja zaraženih virusom kovid, Kon je rekao da ne postoji još dovoljno dokaza o tome da li se virus prenosi, ali navodi da je teško da u procesu dojenja dođe do zaražavanje respiratornim putem.

"Bitno je da se porodilja obezbedi, da beba ne bi bila izložena mogućnosti respiratornog prenošenja virusa, da nosi masku kada doji, ako treba i duplu masku, da se prekrije", kaže Kon. Kako navodi, iskustva na osnovu gripa su da je dojenje slobodno, ali da se mora nositi maska i dodao da je isti slučaj i kod varičele i kod drugih respiratornih bolesti. "Mora da se zaštiti dobro da ne bi respiratnom putem zarazila bebu", objasnio je Kon.

