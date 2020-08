SRBI GRABE OVE VITAMINE, ONI SU NAJJAČA BRANA OD KORONE?! Lekari složni, evo šta sigurno ČELIČI IMUNITET!

Zbog straha od korone, koja traje već mesecima u celom svetu kao i Srbiji, nakon što su s rafova domaćih apoteka u jednom trenutku nestali alkohol i druga dezinfekciona sredstva, sada je maltene postao problem naći vitamine C i D, cink, ali i druge suplemente za podizanje imuniteta! Mnogi idu od apoteke do apoteke ne bi li našli najbolji ili najpovoljniji suplement. Vitamine sad pije i ko ima i ko nema koronu, ko ju je imao i ko je se plaši.

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov istakao je za Kurir da je upravo podizanje imuniteta stanovništva najvažnija stavka u borbi s koronavirusom.

- Pored maski i distance, ključ je u podizanju imuniteta svakog čoveka u borbi sa svim bolestima, ne samo s koronom, kako bi organizam bio jak i mogao da se odbrani od zaraze. Za podizanje imuniteta savetujem vitamin D, cink, folnu kiselinu i probiotike - objasnio je nedavno dr Kamenov.

Ne može preko noći

Dragutin Rajevac iz Saveza privatnih apoteka Srbije kazao je za Kurir da je epidemija koronavirusa znatno promenila navike naših kupaca.

- Znatan je porast prodaje vitamina, a najviše se kupuju vitamin C, cink, selen i kompleksi koji sadrže sve njih, kao i vitamin D. Svi žele da dobiju imunitet preko noći, ali to tako ne može, potrebno je bar dva do tri meseca upornog ispijanja probiotika i vitamina da bi se stvorio taj imunitet. Definitivno vlada najveća pomama za vitaminom C i važno je naglasiti da se njim osoba ne može predozirati, jer se višak izbacuje mokraćom. Građanima je i cink postao vrlo interesantan jer se pokazao kao vrlo bitan u borbi s kovidom, ali i vitamin D, čije aktiviranje sada pospešuje i sunce. Trenutno nema nestašica, ali velika je potražnja, nešto zavisi i od uvoza, a ponekad na granicama ima zadržavanja. Cink i drugi suplementi ne spadaju u lekove čije je cena zaštićena i svaka apoteka i proizvođač može da ga formira po sopstvenom nahođenju - rekao je Rajevac.

Farmaceut Jasminka Bjelitić, direktorka „Apoteke Beograd“, kaže da vitamina i suplemenata ima sasvim dovoljno u njihovim apotekarskim ustanovama, da se roba naručuje dva-tri puta nedeljno, i to u većim količinama, kao i da do poskupljenja njihovih cena nije dolazilo jer se one ugovaraju na godišnjem nivou.

Navala od februara

- Od februara među stanovništvom vlada povećana potražnja za mineralima i vitaminima za balansiranje imunog sistema, a posebno za vitaminom C, selenom, cinkom, vitaminom D i alfalipoinskom kiselinom, za koje su svetske studije pokazale da mogu da pomognu u borbi s kovidom. Vitamini nas ne štite od infekcije, ali mogu doprineti da prođete s blagim simptomima i bez teže kliničke slike. Cink deluje direktno na membranu virusne bakterije, vitamin C je jak antioksidans koji nas štiti od slobodnih radikala... Životna potreba svakog od nas je da ceo organizam i imuni sistem drži u balansu - kaže Bjelitićeva za Kurir i dodaje da njihove ustanove imaju 130 različitih preparata raznih proizvođača za podizanje imuniteta za svačiji džep i ukus.

O suplementima l Cink - direktno deluje na membranu virusne bakterije, ispravlja greške u ćelijama koje su „oštećene“ l Vitamin D - pomaže telu da apsorbuje kalcijum, neophodan je za pravilan rast kostiju, zuba, dobar rad mišića i nervnog sistema l Vitamin C - moćan antioksidans, izvodi otrove iz organizma, pomaže pri zarastanju rana, stvaranju gvožđa i eritrocita l Selen - antioksidans, ugrađuje se u proteine, doprinosi funkciji štitaste žlezde

Oprez Ne kupujte na svoju ruku lekove Rajevac je dodao da je problem to što su građani čuli da antibiotik „hemomicin“ i lek „hlorokin“ „leče“ koronu: - „Hemomicin“ se prepisuje kod zaraze koronom samo kad dođe do propratne bakterijske infekcije, ne sme se piti preventivno, organizam će samo stvoriti rezistenciju. Pojedini su čak tražili i „hlorokin“, koji nije novi lek, ali može da ima velike nuspojave i treba da se daje samo uz strogi nadzor lekara.

Cene 30-2.500 dinara vitamin C 180-2.300 cink 400-3.000 vitamin D 180-1.900 selen

