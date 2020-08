KRVARILA JE IZ PLUĆA, JETRE... Očajni otac traži da se utvrdi kako mu je ćerka ISKRVARILA NA SMRT posle porođaja!

- Bili smo na sudskoj medicini, svi nalazi su bili dobri i ceo tok porođaja je bio dobar i lak, ne postoje ništa da je bilo bilo kakve komplikacije u toku porođaja - počinje priču nesrećni otac preminule porodilje.

Prvi obdukcioni nalazi, prema njegovim rečima, pokazuju da na materici, u tim donjim delovima gde je bilo porođaja, nema oštećenja nekih krvnih sudova gde je moglo da dođe do krvarenja, ali se, kaže, postavlja pitanje zbog čega je došlo do krvarenja u ostalim organima istovremeno. U plućima, jetri i drugim organima. I to u toj meri da je to bilo strašno i da Dragani maltene nije bilo pomoći. Postavlja se pitanje i da li je bilo potrebno uraditi neke dodatne analize, da li su urađene sve analize vezano za tok trudnoće, da li su u porodilištu na vreme videli i propratili kada je to krvarenje krenulo. Da li je tu trebalo još nešto odraditi? - priča za Blic Zlatković.

U svakom sluačju, dodaje, porodica mora da sačeka te detaljnije toksikološke nalaze sa sudske medicine da bi se pokazalo šta je ustvari bio uzrok da kod "zdrave i prave osobe sa svim analizama koje rade sve trudnice, na kraju dođe do fatalnog ishoda".

- Da li je tu još nešto trebalo i moglo da se odradi? - pita se Zlatković.

foto: Kurir/ M.S.

Prema njegovim rečima, Dragana sa svoje 34 godine, nikad nije bolovala ni od čega, te da će, tvrdi, biti laž ako negde neko navede da je bila bolesna. Kobne noći, 23. avgusta posle porođaja, ćerka mu se javila iz bolnice rekavši da malo krvari i da se nada da će to stati do jutra. Ali, u toku večeri krvarenje je postalo sve jače i jače.

- Porođaj je trajao kratko i bio je zvaršen do 18.45 časova. Kada smo se čuli sa Draganom u 20.20 časova rekla mi je da nije bio strašan porođaj da je rodila ćerku, da ima malo krvarenje, ali se nadala da će do jutra to da prestane. Oko 22.10 sata se čula sa suprugom Borisom i tada se već žalila da je sva u krvi - prepričava otac.

Pitanje koje muči porodicu preminule porodilje jeste usled čega je došlo do takvog krvarenja po celom organizmu, da li je nekom greškom lekara ili nije, da li je neki drugi uzrok. On napominje i da su sve analize koje je kao trudnica radila bile dobre.

- Šta je uzrok tome da do zadnjeg dana ona bude dobro, a na porođaju se desi takva situacija i krvarenje krene dva tri sata posle? Mora se utvrditi šta se tu desilo? Kad su lekari to videli, ko ih je zvao, da li ih je ona zvala ili ne, da li su mogli da vide ranije i konsultuju se sa lekarima drugih specijalnosti, da li su videli da taj faktor koagulacije ne reaguje uopšte, da ne može se zaustavi krv, da li su mogli to da spreče?... - puno je pitanja koje muče porodicu.

Otac smatra da je sve ovo verovatno nečiji propust.

- Neprihvatljivo je da neko zdrav, prav ode bez ijedne sumnje na porođaj i vrati se u kovčegu - očajan je Zlatković.

On se nada da će nalazi Instituta za sudsku medicinu pružiti odgovore na sva pitanja o smrti njegove ćerke.

Moramo da saznamo istinu - Nadamo se samo u pravdu Boga i objektivnost i nezavisnost sudske medicine da sve iznesu onako kako je bilo. Ako je greška lekara, greška je lekara - ako je prosto neko čudo, onda je tako - kaže ovaj nesrećni čovek.

On dodaje i da je porodicu pogodila i izjava direktora GAK dr Bojana Lukića da je to za njega enigma posle 32 godine rada.

- To je neprihvatljivo za lekara koji je direktor neke klinike. Rezultati obdukcije biće za oko 15 dana. Čekaćemo sve nalaze, a molimo i zdravstvenu inspekciju da pokrene nadzor jer su stručniji da sagledaju neke stvari u koje se mi ne razumemo. Žalosno je, danas je to moja ćerka sutra će možda biti neka druga žena. Neću da grešim dušu, ali opet mislim da je neka greška. Nadamo se da će da se utvrdi istina - kaže Zlatković.

Dr Lukić: Ova smrt je enigma za lekare Direktor GAK dr Bojan Lukić rekao je da je nakon porođaja koji je protekao potpuno uredno osim što je bio četiri do pet nedelja pre termina, kod porodilje došlo do "popuštanja njenog sistema za koagulaciju i ona je stradala od iskrvarenja uprkos svim preduzetim merama". Dr Lukić je rekao da se čekaju nalazi sa obdukcije da bi komisija Kliničkog centra za proveru kvaliteta stručnog rada mnogla da da svoje mišljenje i da do tada se ne može reći ništa više. On je rekao da je porodilja po svim nalazima bila zdrava i da ništa nije ulazivalo da od bilo čega boluje, a pogotovo od poremećaja koagulacije, te da je i za njega „enigma šta se dešavalo“.

Ćerka koju je Dragana rodila, nekoliko časova pre nego što je preminula je dobro.

- Beba je dobro i zdrava je, devojčica ima dva 2.600 grama, malo je popustila, baš je sićušna. Ne znamo još oko imena kako će biti - priča otac i dodaje da se još ne zna kada će beba da izađe iz bolnice. Dragana ima i stariju ćerku koja sada ima 11. godina.

Kurir.rs/Blic/B. J.

Foto Kurir/M.S., Privatna Arhiva

Kurir