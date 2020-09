DR KON SVE OBJASNIO! EVO ŠTA DA RADITE PO POVRATKU IZ INOSTRANSTVA: Smete i na posao ali pod ovim uslovima!

BEOGRAD - Pojačan nadzor za građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva podrazumeva prijavljivanje zdravstvenoj ustanovi i obavezu ukoliko imaju bilo kakve tegobe da se jave u kovid ambulante domova zdravlja, kaže član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon.

On je za Tanjug rekao da građani koji se vraćaju iz inostranstva u Srbiju mogu normalno da se vrate na posao uz pridržavanje epidemioloških mera - da izbegavaju bliske kontakte, da drže distancu i da nose masku.

"Treba da vode računa tih 10 dana i da shvate da su možda u nekoj asimptomatskoj formi infekcije, jer je činjenica da je,recimo, u Crnoj Gori 20 puta veća aktivnost virusa nego u Srbiji, a to nije malo", naveo je Kon.

Procena je, naglašava on, da će se u narednom periodu do oktobra, na nedeljnom nivou vraćati u Srbiju oko 50.000 građana. Kako kaže, nadzor nije zamišljen kao nešto što će da smeta ljudima, već treba da pomogne svima.

"Osoba koja dolazi iz inostranstva ima obavezu prema državi da se prijavi zdravstvenom sistemu da je stigao. Ukoliko ima tegobe ne sme da vrši sopstveno procenjivanje "nije ovo ništa" što se često dešava, jer su blage forme najopasnije, već da se javi u kovid ambulante", naveo je on.

Posle desetog dana povratnici iz inostranstva u obavezi su da se ođave zdravstvenom sistemu kako su se i prijavili.

Prijavljivanje ne podrazumeva da građani fizički odlaze u zdravstvenu ustanovu, već će najverovatnije biti telefonski ili elektronski.

Kon pojašnjava da je bilo nemoguće da se uvede zdravstveni nadzor jer bi on po zakonu trajao 14 dana, a građani bi bili u svakodnevnoj obavezi javljanja u lokalni zavodu.

"Lokalni zavodi to ne mogu da izdrže, to bi bilo ogromno opterećenje. Sa druge strane ne može da se obezbedi da svi oni dobiju pisana rešenja - govorimo o 50.000 ljudi nedeljno", naveo je on.

Aktivnost virusa u svim evropskim zemljama, posebno zemljama u oktuženju, višestruko je veća nego u Srbiji, te se Krizni štab zbog toga odlučio na pojačan nadzor, a ne samo na apele.

Kon navodi da se mera pojačanog nadzora ne odnosi na građane koji žive u pograničnoj zoni, jer većina njih svakodnevno odlazi u susednu zemlju zbog posla, kupovine ili da obrađuju zemlju.

"Oni su dobili obaveštenje Kriznog štaba da se nadzor ne odnosi na njih", zaključio je Kon.

Mera pojačanog nadzora za sve građane Srbije koji se vraćaju iz inostranstva stupa na snagu u petak 18. septembra u 18 sati. Za strance koji ulaze u Srbiju obavezan je negativan PCR test.

(Kurir.rs/Tanjug)

