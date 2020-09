EPIDEMIOLOG KON: Ko se bahato ponaša i dovede do zaražavanja, ne može da izbegne ono što piše u zakonu

Od sutra u 18 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih korona virusom moraju elektronski da se prijave u sistem, i ako imaju simptome, da se jave u kovid ambulante, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je naveo da građani koji se vraćaju u zemlju imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, jer ne bi bilo dobro da svi odmah pojure u kovid ambulante. Istakao je da se očekuje da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno i da nijedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogla da izdrži.

Kako je objasnio, prijava je nešto što već postoji kao test samoprocene na portalu e-Zdravlje i prilično je jednostavna, jer se ubacuju lični podaci.

Kaže da, čim se prijava izvrši preko tog sistema, osoba je rešila svoju građansku obavezu, a ako dobije neke tegobe kao što su povišena temperatura, gubitak čula ukusa i mirisa i ostale respiratorne tegobe, onda se javlja u kovid ambulantu.

Kako je naveo, kada osoba dođe u ambulantu, tamo već postoje povratne informacije. Od podataka koje je potrebno uneti, tu su granični prelaz i datum prelaska, uz ostale lične podatke.

Kon kaže da je to mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posledica i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posledica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu.

"Ja obično kažem, niko nije u konfliktu ni sa kim, nego je samo u sukobu sa zakonom", poručio je Kon.

Kon objašnjava da se sve radi u hodu i da se tri nedelje mislilo da tu baš ništa ne može da se uradi, ali će se sistem za kratko vreme osposobiti da funkcioniše, i ne očekuje se da će svi bez problema unositi podatke.

"Ovo je samo podsećanje svakog građanina da nije više njegova lična stvar da li će se javiti u ambulantu ili ne, znači mora da se javi ako ima tegobe", ističe Kon.

foto: Printscreen RTS

Dodaje i da završetak nadzora podrazumeva odjavu posle deset dana.

Ističe da zakon može da se primeni samo u slučaju da su posledice ozbiljne i da se utvrdi da je to zbog bahatog ponašanja, odbijanja građanske obaveze.

Kon navodi da je sistem napravljen tako da se sve završava za tridesetak sekundi. Ako neko ne zna da se prijavi, može da mu pomogne neko, a i ako nema pomoć, može da je zatraži od izabranog lekara.

Kon poručuje da je uspostavljanje sistema strateška odluka koja je doneta na sastanku Kriznog štaba i da je procenjeno da će sve moći da se izvede.

Ocenjuje i da počinje ozbiljno da se priča da nije više reč samo o ličnoj odgovornosti pojedinca, već o nečemu što je mnogo šire i država je zainteresovana da zaštiti građane od zaražavanja.

Kaže da su druga mesta rizika škole, slave, praznici, i dodaje da će taj isti sistem najverovatnije biti primenjivan i kasnije, uključujući i doček Nove godine. Smatra da je druga varijanta vanredno stanje.

Kon ističe da samoizolacija nije mogla da se sprovede i da isto to važi i za PCR testiranje, jer ako dolazi 50.000 ljudi, onda se zagušavaju laboratorije.

"Rizik definitivno postoji. Siguran sam da su se građani čuvali gde god da su boravili, ali imamo više opuštanja u samoj zemlji. To je činjenica i samo bi čudo bilo da nemamo ponovno povećanje, a to čudo bi podrazumevalo samo da poštujemo mere koje su propisane", ukazao je Kon.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir