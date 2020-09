PROFESOR TANASKOVIĆ: Albanska propaganda ne može dovesti u pitanje pravoslavni karakter svetinja na KiM

BEOGRAD - Bivši zastupnik Srbije pri Unesku, diplomata i orijentalista, profesor doktor Darko Tanasković kaže da pokušaji Albanaca da ospore srpski idententitet svetinja na Kosovu i Metohija nisu ništa novo i da je reč o propagandi.

Na Kosovu i Metohiji evidentirana su 372 spomenika kulture i više od 1.300 ostataka hrišćanskih obeležja. Oni vekovima govore o životu Srba na tom prostoru. Pojedini Albanci, međutim, pokušavaju da to nasleđe sada prisvoje.

Darko Tanasković je, gostujući u Dnevniku RTS, rekao da je reč o propagandi i da je apsolutno nemoguće bilo kakvim objektivnim argumentima, pogotovo istorijskim, dovesti u pitanje srpski pravoslavni karakter svetinja na Kosovu i Metohiji.

Pravi problem je što je Srba sve manje na prostoru Kosova i Metohije, smatra Tanasković podsećajući na reči patrijarha Pavla: "Koga ovce, onog i planina". "To je pravi problem uz jedno političko nasilje koje je sprovedeno i na međunarodnom planu od devedesetih godina", ukazuje diplomata.

Prema njegovim rečima, nije novost da albanski istoričari pokušavaju da dokažu nešto što nije istina. Oni su sad, kaže, postali glasniji jer se plaše da ta njihova argumentacija više "ne prolazi" dobro u svetu.

"Oni su zapazili da je na nivou celog srpskog nacionalnog korpusa došlo do sazrevanja svesti da se koordinišu napori na zaštiti, očuvanju i afirmisanju nasleđe na svim teritorijama gde su Srbi živeli i gde žive, pa je najavljeno i formiranje tima kako bi se to što efikasnije radilo", podseća bivši zastupnik Srbije pri Unesku.

Prvi zadatak tog tima bi, kako kaže, trebalo da bude koordinacija napora onih koji u našim institucijama već sada rade na ovom polju, ali bez dovoljno koordinacije i dugoročne osmišljenosti projekta.

Tanasković ukazuje da bi trebalo da postoji svest da su svetinje zalog našeg duhovnog i kulturnog identiteta i da nacija ima jedno solidno i čvrsto uporište u slojevima kulture i civilizacije koji traju vekovima.

U jednom trenutku ta svest je, kaže, bila izbledela, potogovo kod mlađih ljudi. Ipak, navodi Tanasković, ta svest o značaju kulturnog nasleđa za budućnost srpskog naroda sada se obnavlja.

Komentarišući promenu vlasti u Crnoj Gori, Tanasković je rekao da je u natpolitičkom planu učinjen preokret, da je narod progovorio i da nema nazad.

"A kako će se to politički artikulisati, to je drugo pitanje. To je dug proces i velika je odgovornost na onima kojima je poverena volja naroda", napomenuo je Tanasković.

(Kurir.rs/RTS)

