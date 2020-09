MINISTAR VULIN: Obustavljanjem vojnih vežbi sa partnerima i na istoku i na zapadu, Srbija je sačuvala svoju vojnu neutralnost

Upitan da prokomentariše šta će se dešavati po isteku roka od šest meseci za koji je Vlada Republike Srbije donele odluku o obustavljanju svih vojnih vežbi sa partnerima i na istoku i na zapadu, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da smatra da je Srbija tom odlukom uspela da sačuva svoju vojnu neutralnost, a da je Evropska unija time pokazala svoje najgore lice i da ona politiku ucena i pritisaka smatra potpuno legitimnom.

- Mi smo ovim sačuvali svoju vojnu neutralnost, zato što nismo dozvolili da Vojska Srbije postane faktor ucenjivanja. Da smo se povukli samo iz vežbe sa Belorusijom, a nastavili, recimo, vežbu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ruskom Federacijom, značilo bi da je Belorusija "loš momak", da je Belorusija nešto loše. Naravno da bi narušili svoju vojnu neutralnost – ističe ministar Vulin za TV Prva.

Doneta odluka je teška, poručuje ministara Vulin i objašnjava da takvu odluku nije teško braniti, koliko je težak način na koji je doneta, jer je njime morala biti odbranjena naša vojna neutralnost. Na pitanje šta će se dešavati po isteku perioda od šest meseci, ministar Vilin poručuje da će njegov predlog biti da se vežbe sa stranim partnerima nastave, jer smatra da vojska koja ne vežba sa drugim vojskama zaostaje i gubi puno jer ne vidi kako se svet razvija. Ministar Vulin je rekao da je njegov predlog od pre nekoliko dana, upućen Ministarstvu spoljnih poslova, bio da se srpski vojnici povuku iz mirovnih misija.

- Ministarstvo spoljnih poslova mora da da svoje mišljenje pa to onda ide na Vladu. Ja sam predložio dve opcije, jedna je da prekinemo sve mirovne misije, a druga je da prekinemo samo misije sa Evropskom unijom. To je sad stvar kako će se to proceniti. U ovom trenutku van granica naše zemlje u mirovnim misijama se nalazi 276 naših pripadnika. Najveće mirovne misije su u Libanu i Centralnoafričkoj Republici, one su pod komandom Ujedinjenih nacija, a imamo ih još koje su pod komandom Evropske unije. Smatram da bar sa Evropskom unijom treba prekinuti mirovne misije, jer ukoliko hoćete da koristite našu vojsku kao sredstvo ucene prema nama prijateljskim zemljama, onda nema potrebe da vam mi činimo broj u vašim misijama - poručio je ministar Vulin.

- Videćemo šta će reći Ministarstvo spoljnih poslova, to je njihovo suvereno pravo da odluči i da kažu kako oni to vide, kako se to odražava na položaj naše zemlje. Mi ćemo, naravno, prihvatiti svaku odluku Vlade Republike Srbije i svako naređenje vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, to je naš zadatak, ali moj stav je da mirovne misije se Evropskom unijom treba prekinuti. Kad već hoćete da koristite našu vojsku protiv Belorusije ili da nas koristite kao sredstvo kažnjavanja nekoga, nema potrebe da budemo sa vama ni u mirovnim misijama. Nađite nekog drugog - zaključio je ministar Vulin.

Kurir.rs/ Ministarstvo odbrane Srbije

Kurir