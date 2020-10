SLEDI REVIZIJA BROJA PREMINULIH OD KORONE: To će u Srbiji biti urađeno prvi put u istoriji, a evo kada će početi

Reviziju broja preminulih, koja do sada nikada nije rađena, iako su se dešavale razne epidemije, obećali smo i uradićemo je, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da u Srbiji nisu teme mnoge stvari u vezi sa koronom, koje su teme na drugim mestima, jer su ovde rešene i uređene, pa će tako biti i sa najavljenom revizijom.

Za kvalitetnu reviziju potrebni su vreme i kapaciteti, kao i apsolutno mirna situacija.

"Želim da građani znaju, da ih podsetim - da li je danas broj testiranih tema u Srbiji? Nije. Zašto? Zato što u Srbiji ima dovoljno testova, testira se najviše u regionu, i na rezultate se ne čeka previše", konstatovao je Lončar.

On je naveo da testovi nisu tema i zato što Srbija ima manje od 20 zaraženih na 100.000 stanovnika, nisu tema epidemiološke mere, jer se pokazalo da su dobre i da su dale rezultat.

Nije, kaže, tema ni funkcionisanje zdravstvenog sistema, kao ni broj respiratora, niti učinak lekara...

"Ovo nisu teme, iako na mnogim mestima jesu, jer smo ih mi rešili i oni funkcionišu. Ponosan sam na to. A, neko hoće temu statistika... Nema , problema, kao što smo ove stvari, rešićemo i to. Ali, potrebno je vreme da se to uradi kvalitetno", rekao je Lončar.

Ministar je istakao da svi u sistemu rade maksimalno i radiće i dalje sve da zaštite građane da se ne razbole i da, kad se razbole, da im se pomogne da se izleče.

"Posvetićemo punu pažnju tome", rekao je Lončar i još jednom apelovao na poštovanje svih mera zaštite.

NA INFEKTIVNOJ SAMO 40 PACIJENATA Minitar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je trenutno na Infektivnoj klinici svega 40 kovid pacijenata, od čega su samo dva pacijenta na respiratoru, kao i da u toj ustanovi ima 18 slobodnih respiratora. Ministar je tako odgovorio na pitanje da li je tačno to što pojedini mediji prenose da se ubrzano popunjavaju kapaciteti na Infektivnoj klinici u Beogradu. Lončar kaže da ukupno ima 281 kovid pacijent i da je njih 23 na respiratoru. Naveo je da su 22 pacijenta u "Mišoviću" od čega jedan na respiratoru, na KBC Bežanija 66 od čega osam na respiratoru, KC Niš 13 i tri na respiratoru, u KC Vojvodine 15 i četiri na respiratoru, u KC Kragujevac 16 i četiri na respiratoru, kao i u Opštoj bonici Užice 36 i jedan na respiratoru. "Trenutno samo u tim bolnicama imamo 290 slobodnih respiratora i mesta za respiratore", dodao je Lončar. Infektolog Mijomir Pelemiš je rekao da nema nekog posebnog popunjavanja kapaciteta na Infektivnoj, pošto je u toj bolnici manje od 50 odsto popunjenost. Povećava se vrlo minimalno, dodao je on.

