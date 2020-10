UŽIVO KRIZNI ŠTAB: 1 preminuli, 73 zaražena, žarišta su BG, Niš, Kraljevo, Trstenik i Vranje DR KON: Podaci nisu bili prikrivani!

BEOGRAD - Članovi kriznog štaba obraćaju se javnosti sa najnovijim korona presekom.

U poslednjih 24 časa u Srbiji 1 pacijent je preminuo a registrovana su 73 novozaražena, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar dodavši da su trenutna žarišta ovi gradovi: Beograd, Niš, Kraljevo, Trstenik i Vranje.

Za poslednja 24 sata testirano je 6.661 osoba, na respiratorima su 23 pacijenta. Od početka epidemije ukupno je do sada preminula 751 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno je 281 pacijent. U poslednja 24 sata na bolničko lečenje je primljeno 44 ljudi, a iz bolnica je otpušteno 41 osoba", rekao je Lončar. Ministar je naveo da postoje mesta gde se povećava broj zaraženih.

"To nam zadaje problem i želimo da to rešimo u startu. Apelujem na sve lokalne krizne štabove da istog momenta zasedaju i donose odgovarajuće mere", rekao je ministar. "Nije to alarmantno, ali je za upozorenje", zaključio je on.

- Ljudi, građani, maske, maske... - apelovao je ministar Lončar dodajući da nam je sada potrebno jedinstvo da izađemo iz ovoga, iz korone...

Dr Predrag Kon je rekao da je korona ušla u 10 škola u Srbiji - 5 osnovnih i 5 srednjih i da je registrovan blagi porast ka trijažnim centrima što znači da je situacija ozbiljnija. On je dodao da je danas na kriznom štabu rečeno da je povećana budnost ali da se zasad još ne zna joće li biti primenjene i neke oštrije mere.

Dr Kon je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se aktuelni podaci o preminulima dobijaju od Instituta Batut i da su u tom trenutku bili ispravni i naglasio da nikada i ni u jednom trenutku podaci nisu bili prikrivani!

U Trsteniku su u poslednjih 24 sata registrovana još dva slučaja, a Beograd i dalje prednjači i po broju zaraženih. U Kragujevcu je povećan broj pregleda za 50 odsto. Lončar je dodao da u Beogradu takođe raste broj i apelovao na budnost 24 časa.

Dr Srđa Janković je pojasnio da je moguće nepodudaranje jer jedno su dnevni aktuelni podaci a u međuvremenu se ispostavi da je još neko preminuo od korone za kog se u prvi mah mislilo to nije bio uzrok.

- Zato se i rade revizije, to je suština - rekao je dr Kon i dodao da nema nesaglasja između aktuelnih podataka i statistike mortaliteta koja se radi tek posle čitava tri meseca kada dođe kompletna dokumentacija statistike mortaliteta.

Ministar Lončar je rekao da su u Srbiji bile razne epidemije, da dosad nisu rađene revizije ali da će sada revizija biti rađena.

- Ja sam juče potpisao svoju ostavku ali nisam znao na kojoj adresi je doktor Šolak - rekao je Lončar objasnivši da se našalio i dodavši da su ovakva pitanja o navodno triput većem broju umrlih od korone nego što ih jeste zloupotreba ove konferencije jer "onaj koji im smeta jeste Aleksandar Vučić a ne brojke".

U socijalnim ustanovama zaraženo 36 korisnika i 11 zaposlenih

Zaključno sa današnjim danom, u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa COVID-19 kod 36 korisnika i 11 zaposlenih, prenosi ministarstvo rada.

