NEKO ĆE U SRBIJI ZA OTETU DEDOVINU DOBITI I POLA MILIONA EVRA Sekulić: Doneto 3.000 rešenja za obeštećenje

BEOGRAD - U Agenciji za restituciju očekuju da se do kraja godine utvrdi koeficijent za obeštećenje naslednika vlasnika oduzete imovine, posle čega odmah može da počne isplata akontacije od 10 odsto sume predviđene za obeštećenje.

Do sada je, kaže, direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić doneto 3.000 rešenja o pravu na obeštećenje.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

"Po našim procenama, ukupno oko 9.000 rešenja za obeštećenje će biti doneto do kraja postupka restitucije", rekao je on uz očekivanja da će Vlada Srbije do kraja ove godine utvrdi koeficijent. Sekulić kaže da odmah posle toga Agencija za restituciju može da donosi dopunska rešenja i da počne isplata akontacije.

"Sve to zavisi ne samo od nečije dobre volje, nego od objektivnih mogućnosti budžeta i planiranja. U svakom slučaju, to je sad u rukama Ministarstva finansija koje će spremiti odluku za vladu i naravno uraditi sve da postupak isplate bude efiksan", rekao je Sekulić.

Rok za utvrđivanje koeficijenta bio je mart 2020. godine, a u Ministarstvu finansija za Tanjug navode da će se u narednom periodu pristupiti pripremi svih potrebnih akata kako bi se omogućila dalja nesmetana realizacija prava na obeštećenje. Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju predviđen je fond za obeštećenje od dve milijarde evra, dok je ukupna vrednost imovine procenjena na 13,4 milijardi evra. Maksimum koji jedna osoba može da dobije, bez obzira na ukupnu vrednost oduzete imovine, zakon ograničava na pola miliona evra.

U Ageniciji je, navodi Sekulić,ukupno 75.000 predmeta koji se odnose na građansku restituciju, a odluke su donete u 68.000 predmeta. "To znači da je postupak već negde na početku završene faze. Naturalna restitucija je gotovo pri kraju, osim poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini", rekao je Sekulić i naveo da će naturalna restitucija u Vojvodini biti okončana u naredne dve godine.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Kaže da je ravnomerno u svim gradovima po celoj Srbiji postupak u istoj fazi. Napomenuo je da je najveći broj objekata bio u Beogradu i u Vojvodini, ali i drugim gradovima u Srbiji. "Gotovo da nema nijednog grada u Srbiji, a da nije vraćena imovina", rekao je Sekulić.

Upitan o obeštećenju porodice Karađorđević, Sekulić kaže da je prikupljena kompletna dokumentacija i da donošenje rešenja može da krene već krajem ove godine. "Iduće godine ćemo završiti sve. Otvarali smo arhivske planove, planove objekata, kompletna doklumentacije je sad na jednom mestu i krećemo sa donošenjem odluke", rekao je Sekulić.

foto: Zorana Jevtić

On je naveo da se procena Belog dvora može očekivati tokom iduće godine.

"I tu smo prikupili svu dokumentaciju. Do skoro smo tražili i prikupljali, nije to baš ni jednostavno bilo, ali sve je tu i očekujemo iduće godine", kaže Sekulić.

(Kurir.rs/Tanjug)

