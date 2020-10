METEOROLOG TODOROVIĆ NAJAVIO: Kiša prestaje danas, a evo kada će se zabeleti CELA SRBIJA i da li nas čeka hladna zima

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će padavine trajati samo danas, a da će već sutra biti topao dan sa temperaturom i do 20 stepeni.

- Već danas tokom prepodneva očekuje se delimični prestanak, a do popodne, prestaće da pada u celoj Srbiji. Prema podacima koje imamo, noćas od dva sata palo je između 20 i 35 litara po metru. Ovi podaci nam govore da će se ispuniti predviđena količina padavina, a to je do 50 litara, i to jeste mesečna količina padavina - rekao je Todorović.

On ističe da postoji razlika između letnjih i jesenjih padavina.

- Ovo su jesenje padavine, i ovde je ova količina padavina razvučena na ceo dan, nekada i dan i po, a leti tu količinu padavina imamo za pola sata ili sat, kao što je bilo letos u Beogradu - rekao je meteorolog za TV Prva.

Govoreći o prognozi za jesen, meteorolog je naveo da će sada potrajati ova kišna faza, i da ćemo je opet videti u četvrtak i petak.

- Ipak, biće daleko manje padavina i biće malo toplije. Krajem oktobra počinju jutarnji mrazevi i u nižim predelima, a krajem novembra ili početkom decembra sneg i u nižim predelima. Zima će biti hladnija nego prošla i sa više snega - rekao je Todorović.

Sutra jutro sveže, tokom dana sunčano, do 20 stepeni

Inače, sutra će jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme. Uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje ponegde sa kišom.

Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do sedam stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U toku noći očekuje se prolazno naoblačenje sa slabom kišom. U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno i toplo.

Posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje sa kišom. Zatim promenljivo oblačno i svežije sa temperaturom ispod proseka za ovo doba godine, a u petak i za dane vikenda u centralnim i juznim krajevima mestimično sa kišom.

(Kurir.rs/Informer, Tanjug)

Kurir