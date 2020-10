RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE, MOGUĆE IZLIVANJE REKA: Pljuskovi sve jači, ako ne morate NE IZLAZITE IZ KUĆE!

Jutros rano Republički hidrometeorološki zavod stavio je najavu na svom sajtu da nas i danas očekuje oblačno, hladno, i vetrovito vreme, mestimično sa kišom.

Kiša koja od juče neprestano pada, i danas se očekuje, na istoku i jugoistoku Srbije pašće i do 30 milimetra po metru kavdratnom, a danas se očekuje i izlivanje pojedinih reka.

- Više padavina očekuje se u prvom delu dana na istoku i jugoistoku Srbije (od 20 do 30 mm) - piše u najavi RHMZ.

I dalje na snazi upozorenje na izlivanje pojedinih reka, a kod većeg broja, vodostoji reka će biti u porastu.

- Na slivu Kolubare sa pritokama, Jadru sa pritokoma, Ljuboviđi, gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama, Limu i Ibru sa pritokama vodostaji su od noćas u umerenom i većem porastu bez dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima gornjeg toka Zapadne Morave sa pritokama, Lima i Ibra sa pritokama moguća su manja lokalna izlivanja - stoji u uppozorenju RHMZ.

Hladno, stiže i prvi sneg

U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina.

Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina.

Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 7, najviša oko 10 stepeni.

Prema prognozi za sedam dana, tačnije do 20. oktobra, u sredu suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje. Od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno s kišom, krajem perioda suvo.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir