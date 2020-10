AMFILOHIJA SAHRANJUJU U NEDELJU: Evo šta kažu stručnjaci na nedoumice da li je to u skladu sa našom verom!

Odgovor na ovo pitanje da li su ljudi bliski temi pravoslavlja, stručnjaci sveštenik Ljubomir Ranković, otac Ljuba, i Željko Injac verski analitičar. Gospodin sveštenik Ljubomir Ranković izrazio je svoje neslaganje sa tvrdnjom da se nedeljom ne obavljaju sahrane, po pravoslavnom verovanju.

- Ko to kaže da to nije u skladu sa našom verom? Taj dan je čak i poželjan za takav čin, nedelja je dan vaskrsenja, dan kada je život pobedio smrt i u tome se ogleda simbolika nedelje u pravoslavlju.

Čak se kaže da kada neko umre na Vaskrs, koji uvek pada na nedelju, da su tada otvorena vrata raja i da ide direktno u raj. Svaka nedelja je ponovljeni Vaskrs, po drevnom hrišćanskom verovanju. Ovo je svojevrstan božiji blagoslov da neko bude sahranjen u nedelju - ističe otac Ljuba.

On smatra da su priče oko nedelje, koje naglašavaju kako je poslednji dan sedmice neprikladan za sahranu ništa drugo do praznoverje.

- To je neka bapska, paganska vračarija koje nije čak ni narodno verovanje već izvitopereno pagansko verovanje, neka vrsta kvazi-religije, više je vračanje nego religija, to su interna verovanja. Kada bih i sam birao dan kada ću biti sahranjen to bi bila nedelja, to je dan kada su svi slobodni i ne moraju da žure, takođe je to i dan kada se vrši liturgija - zakjučuje sagovornik.

Svoj stav o ovom pitanju, jasno je izneo i Željko Injac, verski analitičar.

- Po pravoslavnim, crkvenim običajima subota je posvećena mrtvima, subotnjim danom se obavljaju pomeni i parastosi u crkvi i na grobljima. Sahrana se ne obavlja samo na Vaskrs, koji inače uvek pada u nedelju. Nedeljom se obavljaju sahrane, pogotovo kada je u pitanju neki arhijerej kao što je mitropolit Amfilohije, koji je bio izuzetno značajan za narod i za crkvu. Takva sahrana, odnosno opelo se obavlja u sklopu liturgije, a liturgija se inače i vrši nedeljom. Čak i da je bio neki radni dan odslužila bi se liturgija i onda u sklopu te liturgije bi se obavilo i opelo - ističe verski analitičar.

Injac kaže da dan koji je izabran za sahranu Amfilohija nije ništa neobično u pravoslavnoj religiji.

- To ne bi trebalo da predstavlja bilo kakav problem i ja ne znam kako je to uopšte nekome palo na pamet. Da je kojim slučajem sahrana bila planirana za Vaskrs, onda bi se to odložilo za drugi dan. Moguće je da je zbog toga što Vaskrs uvek pada nedeljom došlo do neke zabune - navodi Injac.

Podsetimo, još jednom, na to da će sahrana Amfilohija bitiu nedelju, 1. novembra, u kripti Sabornog hrama u Podgorici. U Budvi će taj dan biti proglašen Danom žalosti.

