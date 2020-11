SRPSKOM PROFESORU AMERIKANCI UKRALI PATENT Isplatili mu odštetu od 750 miliona dolara, a on ovako planira da POMOGNE DECI u Srbiji

Profesor Aleksandar Kavčić je Beograđanin, đak Matematičke gimnazije, doktorirao je na Karnegi Melon univerzitetu, predavao na Harvardu.

Njegov patent – čitač magnetskih memorija, nezakonito je koristila globalna kompanija "Marvel", zbog čega ih je tužio i posle višegodišnjeg suđenja dobio spor i odštetu od 750 miliona dolara.

Od dela novca želi da obezbedi besplatne udžbenike za osnovce u Srbiji.

Fondacija "Alek Kavčić" već godinama donira računare Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Sledeći veći korak jesu besplatni udžbenici za školarce u celoj Srbiji.

"Udžbenici moraju biti besplatni, to je tako u svim zemljama, čak i u zemljama zapada. Čak ni u Americi, bastionu liberalnog kapitalizma, ne postoji slobodno tržište udžbenika. Mi smo od tržišta udžbenika, od jedne obaveze, napravili slobodno tržište gde se sada nadmeću razni izdavači, ko će više udžbenika da proda za osnovce. Pošto su svi ti udžbenici isti, generalno isti, odobreni od Ministarstva, jedini način da dođe do diferencijacije nekog udžbenika u odnosu na drugi je korupcija", ističe Aleksandar Kavčić, inženjer i naučnik.

Na tržištu udžbenika, tvrdi, obrće se veliki novac, oko sto miliona evra godišnje. A napraviti udžbenike za celu osnovnu školu košta najviše milion evra od naknade autorima udžbenika, do odobrenja ministarstva.

"Jednokratni trošak od milion evra vam daje sve te udžbenike koji se mogu okačiti na internet. Zašto mi od toga pravimo stomilionsko tržište od koga 50 miliona godišnje strana firma izvuče iz zemlje, a roditelji ove zemlje, državljani ove zemlje oni su već platili te udžbenike u vidu Javnog preduzeća 'Zavod za udžbenike'", navodi Kavčić.

Ako sve bude po planu, kompleti knjiga za osnovnu školu, koji se već pišu, biće dostupni na internetu sledeće školske godine.

"Kome se sviđa može da uči sa pdf formata, da ga skine, odštampa i to je čitava ideja. Ovo što fondacija radi to bi trebalo da bude i pokazatelj da to isto može i da uradi i država. Fondacija je čak spremna da državi, ukoliko želi da preuzme ovaj model, jednostavno prepusti sve ovo", kaže Kavčić.

Profesor Kavčić zna da ga ne čeka lak posao, ali ako ga podrže roditelji, nastavnici i sindikati, veruje da to neće biti borba sa vetrenjačama.

