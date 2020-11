ANIKINA MAJKA APELUJE: Imamo još samo tri nedelje da sakupimo 500.000 evra za inovativnu terapiju (KURIR TELEVIZIJA)

Za istinskog heroja Srbije, Miloša Mijailovića iz Gornjeg Milanovca, preko noći je čula čitava nacija.

Ovaj mladić je zajedno sa sestrom Biljanom Dragićević pokrenuo zanimljivu licitaciju kuće na Rudniku, kao svojevrsni doprinos u već otpočetoj akciji sakupljanja više od dva miliona evra za lečenje male Anike Manić u inostranstvu preko humanitarne organizacije Budi human.

Krenuli su sa cenom od 4000 evra, ali je taj iznos brzo premašen.

"Licitacija je trajala do 18. novembra do 20 sati uveče i već prvi dan se javio taj gospodin iz Amerike koji je dao najveću ponudu, skoro duplo veću od početne. Ova kuća i ovaj potez je pogurao neke stvari. Počeli su da se javljaju i drugi ljudi, kao lančana reakcija, tako da mislim da nije samo tih 8.000 dolara u pitanju, ali to je početak onoga što je uplaćeno", ispričao je Miloš za Kurir televiziju.

On je dodao da je najdivnije od svega što gospodin Spasoje iz Amerike ima u planu da kasnije renovira kuću i pokloni je Aniki kada ozdravi i napuni 18. rođendan.

Miloš je u Anikino ozdravljenje investirao i svoj skupi, bajkerski prsluk čiju vrednost je procenio na 3.000 evra.

Kaže, novca još uvek nema dovoljno, tek su na 70 odsto celokupnog iznosa, a vremena je sve manje.

Da podsetimo, dvogodišnja Anika Manić rođena je kao zdrava beba. Nekoliko nedelja kasnije na redovnom pregledu kod lekara nešto nije bilo kako treba. Njeni refleksi bili su usporeni. Nakon detaljnih pregleda stigla je i dijagnoza, spinalna muskularna atrofija. U prevodu, njeni mišići polako otkazuju, a za lečenje početkom januara u Mađarskoj potreban joj je najskuplji lek na svetu, koji može da se primi do određenog doba i kilaže deteta.

Majka male Anike (2), Ivanka Manić, zahvalila se svim prijateljima, rođacima i humanim ljudima koji poslednjih meseci učestvuju u akciji prikupljanja materijalne pomoći za inovativnu gensku terapiju u inostranstvu od 2,1 miliona evra.

Ona je za Kurir televiziju otkrila gde se Anika trenutno nalazi, u kakvom je zdravstvenom stanju i koliko joj je još vremena ostalo za nabavku najskupljeg leka na svetu koji bi trebalo da dobije u Mađarskoj.

"Još nam je potrebno oko 500.000 evra i ostalo nam je samo tri nedelje. Mislili bismo da je nemoguće da nismo već skupili 1,5 miliona evra. A očekujemo da nam Anika poživi jer vidimo da joj se stanje pogoršava, sve teže diše i guta. Podrška dobrih ljudi nam je sada ceo svet!", izjavila je majka devojčice koja boluje od spinalne muskularne atrofije tipa 1, odnosno atrofije mišića i nemogućnosti da obavlja osnovne vitalne funkcije - da samostalno diše, guta i kreće se.

