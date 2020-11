BRAT I SESTRA PRODAJU KUĆU NA RUDNIKU ZA ZDRAVLJE ANIKE: Ne žale dedovinu samo da se maloj sugrađanki kupi najskuplji lek na svetu

GORNJI MILANOVAC - Mnogi ljudi su do sada bolesnoj deci pomogli na razne načine, ali ipak jedan oglas na društevnim mrežama oduševio je Srbiju.

Miloš Mijailović i njegova sestra Biljana za lečenje male Anike Manić koja vodi najtežu bitku za život, ponudili su na prodaju svoju rodnu kuću koja se nalazi u centru Rudnika. Od tada njihovi telefoni ne prestaju da zvone, a zainteresovani ljudi zovu sa svih strana.

„Zvao nas je čovek poreklom iz Bosne, koji je za vreme rata otišao u Ameriku i tamo radi godinama i ponudio osam hiljada dolara za kuću. Rekao je da ima želju, kad sve prođe tu kuću kasnije i da prepiše na Anikino ime. Ideja da kuću stavimo na licitiaciju bila je sestrina, a ja sam je odmah prihvatio. Tu smo proveli naše detinjstvo i vežu nas lepe uspomene, ali ipak će nam biti draže da je na ovaj način poklonimo, nego bilo kako drugačije iskoristimo“, kaže Miloš za RINU.

Kuća ima oko 90 kvadrata, u solidnom je stanju, mada su ipak potrebna određena ulaganja budućih vlasnika. Upisana je u katastar, a Miloš i njegova sestra jedini su vlasnici.

„Onaj ko ponudi najviše novca, što je poenta ove licitacije, kad to uplati na račun za Anikino lečenje treba samo sa tom uplatnicom da dođe do nas, a na nama je da prebacimo vlasništvo na njih. Nikakvih većih komplikacija nema, niti ćemo sestra i ja dolaziti u kontakt sa novcem. Ko uplati sredstva za lečenje, dobija kuću. Licitacija traje do 18. novembra u ponoć i do tada ko ponudi najviše postaće novi vlasnik“, rekao je ovaj humani mladić.

Da su Rudničani zaista velikog srca dokazuje i Milošev rođak, Ivan Jakovljević, koji za Anikino lečenje na licitaciju stavlja električni trotinet, dobijen u nagradnoj igri, a onaj ko uplati najviše novca na Anikin račun postaje vlasnik ovog modernog prevoznog sredstva.

Njegova deca željno su iščekivala ovaj trotinet, ali vrlo lako im je objasnio da je nečije zdravlje, mnogo važnije od igre.

„Složili su se sa mnom i oni i supruga. Jako smo tužni što je devojčica bolesna, a novac se tako teško prikuplja. Želeli smo na ovaj način da damo svoj mali doprinos, kako bi pomogli u njenom lečenju“, rekao je Ivan.

Anika se pre dve godine rodila kao zdrava, jaka beba, ali je ubrzo ustanovljeno da boluje od spinalne mišićne atrofije i to najtežeg oblika.

Za ovu bolest kažu da je genetski ubica dece broj jedan. Reč je o retkoj neuromišićnoj bolesti koja je smrtonosna i bez terapije se živi jedna, maksimalno dve godine.

Bolest počinje tako što slabe mišići nogu i ruku, ali kasnije slabe mišići za disanje, gutanje, kašljanje i deca umiru od gušenja ili upale pluća. Kako bi Anika preživela neophodno je da primi lek koji košta preko dva miliona evra.

