SITUACIJA U BEOGRADU KATASTROFALNA: Doktor Kon otkrio kad se očekuje smirivanje situacije! BOLNICE ĆE NAM SE SVAKODNEVNO PUNITI

Smirivanje situacije očekuje se tek za dve nedelje, procenjuje epidemiolog Predrag Kon i ukazuje da će se do tada, nažalost, bolnice puniti i rasti broj novozaraženih.

Napominje da je situacija u Beogradu "katastrofalna" i da se primećuje da se zaustavio rast novozaraženih, ali na veoma visokom nivou - oko 2.000 dnevno.

U ostatku Srbije situacija je vanredna, a posebno se pogoršava u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu...

- Broj novozaraženih je skočio sa 6.840 na više od 7.500, a to je povećanje veće od 10 odsto u danu. Ako znamo da je trenutna smrtnost oko jedan odsto onda je jasno da će od tih 7.500 ljudi 75 tragično završiti. Dakle, u perspektivi očekujemo povećanje broja umrlih - naveo je Kon.

Član Kriznog štaba je rekao da se u ovom trećem talasu direktno može videti kako bi Srbija prošla na početku epidemije (u martu) da nije bilo zatvaranja i vanrednog stanja.

Mere koje su donete sigurno daju rezultate, a da nisu preduzete brojke bi bile još gore, ali je očigledno da nisu dovoljne.

Kako kaže, medicinski deo Kriznog štaba predložio je 20. novembra drastičnije mere, a to je da se skrati radno vreme do 17 sati svih objekata koji obavljaju uslužne delatnosti (frizeri, kozmetičari...) osim prehrambenih prodavnica.

Taj predlog je prema njegovim rečima na čekanju.

Ne može, kako kaže, da bude protiv procena i odluka Vlade Srbije, jer je deo Kriznog štaba:

- Ako sam protiv, onda moram da izađem iz Kriznog štaba, što smatram dezerterstvom u ovoj situaciji.

Procenjeno je, ističe, da je to što je do sad urađeno najbolje u ovoj situciji.

- Dobro, idemo dalje. S tim što svaki građanin, stanovnik može da doprinese, a maska jeste barijera za virus - naveo je Kon.

Upitan na šta je konkretno mislio kad je rekao da su mere koje su već uvedene zakasnele, Kon je rekao da su lekari iz Kriznog štaba 6. novembra, kad je broj novozaraženih na dnevnom nivou bio daleko manji, prvi put tražili da se radno vreme za uslužne delatnosti skrati do 18 sati.

- Zakasnile su, dakle, sa našeg, medicinskog aspekta - kaže Kon.

Međuti, dodaje, oni koji prate ekonomiju kažu:

- Svaki dan je važan, što duže da izdržimo...Propašćemo ako te mere uvedemo. To su takođe argumenti - objašnjava Kon, ali ukazuje da je, kada neko gleda ukupnu odluku, a onda to veže samo za medicinski deo Kriznog štaba to "kratko rečeno - bezobrazluk".

Nema podela unutar kriznog štaba Ističe da je svaki pojedinac medicinskog dela Kriznog štaba izgradio svoju karijeru i apsolutno im ništa ne znači da "sede" u Kriznom štabu, da oni ne učestvuju u vlasti već da rade svoj posao najbolje što znaju kako bi pomogli u ovom teškom vremenu, a da se nalaze na udaru "i sa jedne i sa druge strane". Podvlači da je Krizni štab napravljen da funkcioniše kao telo, kao pomoć državi, a ne da bude oponent državi i da mu je žao ako ima onih koji to nisu razumeli. Unutar struke, tvrdi, ne postoje podele: - Izmišljeno se govori o nekoj podeli u okviru same struke. To ne postoji. Nama je ovde protivnik virus. Nikakve podele ne dolaze u obzir i ne prihvatam. Prihvatam sve kritike koje su realne, a odbacujem one koje su nerealne - rekao je Kon.

Cilj svih mera, navodi Kon, jeste da se spreče kontakti, a da je preporuka za starije sugrađane da se ponašaju i da razmišljaju "kao da je policijski čas".

- Sad im je dozvoljeno da prošetaju, kupe namirnice kad god žele, ali uz masku i da smanje kontakte - rekao je Kon.

Dolazak vakcine protiv virusa korona biće, kako kaže, "preokret u epidemiji".

Upitan da li će se pre vakcinisanja raditi testiranja - da li je neko zaražen i ako nema simptome ili je već preležao koronu, a da to nije ni znao i ima antitela, Kon je rekao da te vrste istraživanja neće biti, jer vakcina ni u jednom, ni u drugom slučaju ne škodi.

- Vakcina neće smetati nekom ko je preležao kovid. Samo će pojačati imunitet i biće duže zaštićen - zaključio je Kon.

