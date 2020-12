DR MASERATI SLIKOVITO U SVOM STILU OBJASNIO KAKVA JE U STVARI KORONA: Tajson nas je saterao u ćošak i MLATI!

BEOGRAD - Poznati dr Goran Belojević, kom je sprska javnost nadenula nadimak Dr Maserati zbog još jedne živopisne priče iz privatnog života, vrlo slikovito je u programu uživo izneo koliko je u stvari težak i opasan korona virus.

On je kovid 19 uporedio sa bokserom Majkom Tajsonom!

- Je l’ znate šta je dupli dekong? To je kada u boksu, koronavirus upoređujem sa Majkom Tajsonom, to je Majk Tajson, znači, mi smo sada u ringu sa Majkom Tajsonom, on je nas sada saterao u ćošak i mlati nas svojim aperkatima i krošeima. Dupli dekong je dupli gard, to je ovo što ja nosim, maska i vizir, vizirom štitim oči.

To je ono što sada savetujem da se uvede u Srbiji jer će nas Majk Tajson nokautirati i neke će poslati u večno carstvo. To je poruka onima koji ne veruju da virus postoji, smeju se. Oni su kandidati ili za carstvo snova ili za večna lovišta, rekao je Belojević u jutarnjem programu TV Prve.

- Mislim da će biti isto kao sa Španskom groznicom, znači do kraja sledeće godine. Ja ne znam kako oni planiraju tu Olimpijadu da se održi, ko to da gleda i da učestvuje, niti će sportisti moći da se spreme, niti ko da gleda, dodao je.

