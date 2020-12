HITNO UPOZORENJE RHMZ! SRBIJA ŽUTA I NARANDŽASTA: Napadaće i do 25 cm, preti nam i jaka košava! VREME JE OPASNO

U Srbiji će danas kiša u nižim predelima tokom popodneva i večeri povremeno prelaziti u susnežicu i sneg, pa će vozače uglavnom pratiti mokri kolovozi i mestimično slabija vidljivost.

foto: Printscreen/ RHMZ

U kombinaciji sa hladnijim vremenom može se stvoriti i poledica, što je opasnost da vozilo prokliza, upozorava AMSS.

foto: Printscreen/ RHMZ

U planinskim predelima južne i jugozapadne krajeve Srbije doći će do formiranja snežnog pokrivača, zbog kojih će pojedini planinski putevi biti prekriveni snegom, a na kojima će pored zimskih guma vozačima biti potrebna i upotreba lanaca.

Upozorava i RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas da se do kraja dana i u toku noći u jugozapadnoj Srbiji očekuje stvaranje snežnog pokriča visine od 5 do 15 cm, na planinama od 15 do 25 cm.

foto: Printscreen/ RHMZ

Od ponedeljka do srede u južnom Banatu duvaće jak jugoistočni vetar (košava), povremeno olujne snage, sa maksimalnom brzinom od 24 do 28 m/s, navedeno je u upozorenju objavljenom na sajtu RHMZ.

(Kurir.rs/ Tanjug)

