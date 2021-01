NAŠ SUKOB TRAJE DECENIJAMA: Evo šta su Kon i Nestorović za Kurir rekli jedan o drugom PREMATOR SAM DA ĆUTIM

Tokom 2020. godine gotovo sve oči bile su uprte u Krizni štab za borbu protiv pandemije korona virusa.

Javnost je bila iznenađena kad je pulmolog Branimir Nestorović gotovo bez reči napustio Krizni štab, a skroz zatečena kad je nekoliko meseci kasnije na društvenim mrežama podelio montirani snimak na kome se jasno implicira da epidemiolozi Predrag Kon i Branislav Tiodorović zastrašuju narod virusom kako bi zaradili na vakcinama.

Kon je u novogodišnjem intervjuu za "Kurir" rekao da je Nestorović od početka bio neusaglašen sa ostalim članovima Kriznog štaba i da sukob mišljenja između njih dvojice traje dosta dugo:

- Nas dvojica imamo potpuno suprotne stavove decenijama. Profesor Nestorović bi za sve pustio da priroda učini svoje i to je njegov stav prema epidemijama uopšte. On sve vreme govori da je situacija dobra, da je sve gotovo, da sve treba pustiti, pa ko preživi - preživi, a ko ne - umire. Stav svih nas ostalih u medicinskom delu Kriznog štaba jeste da se ljudski život mora čuvati u svakom trenutku i da morate da šaljete istinite podatke, a oni nikako ne odgovaraju sireni iz tog montiranog snimka.

Nestorović je pak za novogodišnje izdanje "Kurira" naglasio da je "premator da ćuti" i da je Kon "konzervativan i samo drami".

- Mogu da pogrešim i snosim odgovornost, ali ne verujem u "horsko pevanje" i ne mogu da ćutim. A sada sam i premator da ćutim. Nije Krizni štab od početka znao šta radi već smo pratili uputstva i iskustva drugih. Uvek sam bio protiv mera poput policijskog časa. Otišao sam jer mi je postalo naporno da, dok govorim, medicinski deo prevrće očima... A snimak sa Konom je vrhunski, jer to je zaista to, on čovek drami. Kon je konzervativan epidemiolog, najlakše je zabraniti nešto. Najozbiljniji član štaba je profesor Vlada Petrović iz Novog Sada, koga nema u medijima, a ja volim i dr Mijomira Pelemiša. U Kriznom štabu jesu stručni ljudi, ali previše konzervativni - rekao je Nestorović.

