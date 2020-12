BRANIMIR NESTOROVIĆ ZA KURIR: Evo kada se epidemija korone završava u Srbiji

U Srbiji će epidemija koronavirusa morati da se završi do kraja januara 2021. godine. Biološki i prirodno više ne bi trebalo da bude nikakvih pikova ni talasa kod nas. Pandemija će proći kad se svi zarazimo, a verujem da mi već imamo više od 50 odsto kolektivnog imuniteta. Ne verujem da će biti raspisana obavezna imunizacija i smatram da nema svrhe više ništa zatvarati i ograničavati.

Ovako u novogodišnjem intervju za Kurir priča prof. dr pulmolog Branimir Nestorović, bivši član kriznog štaba Vlade Srbije. Osporavan, po jednima kontroverzan, po drugima genijalan i obožavan, ali jedno je sigurno - dr Nestorović je ličnost koja je umnogome obeležila godinu iza nas.

Iako su mnogi osporavali vaše izjave, za pojedine ste bili simbol optimizma i u ovim teškim pandemijskim vremenima...

- Nema razloga za pesimizam. Odnosno ima, jer će da bude ekonomska kriza, ali to se već zna.

Šta očekujete od dolaska vakcina u Srbiju i da li je to naš spas?

- Za početak smo dobili malo vakcina, a smatram da treba vakcinisati samo rizičnu populaciju, a ne čekati masovnu vakcinaciju. Rizik od koronavirusa je zvanično sada vrlo mali. Zna se koje su rizične grupe. Zato ne očekujem ništa naročito. Kad sagledate na kraju, a ovo je već kraj, statistika pokazuje da smrtnost ove godine nije ništa dramatičnija nego prethodnih. Ove godine će 60.000 umreti od infarkta, 30.000 ljudi preminuti od raka, prema tome, na svakog umrlog od korone će umreti još deset od maligniteta. Stvoren je utisak da je kataklizma, a zapravo je kataklizma straha i izolacije. Ljudi su stekli utisak da ćemo svi da umremo, ali sada smo već u finalu drame.

foto: Nemanja Nikolić

Da li biste vi primili vakcinu i čiju?

- Ne bih. Što?! Nakon deset meseci, ako se do sad nisam zarazio... Ako bih baš morao, primio bih rusku vakcinu, jer znam kako su je pravili.

Još dok ste bili član kriznog štaba, epidemiolozi su najavljivali da će tokom leta biti samo sporadičnih pojava virusa, a imali smo snažan drugi talas. Koliko znamo o koroni uopšte?

- Ovo što se sada događa je stvarno neopisano u medicinskoj literaturi. Ovaj virus je potpuno drugačiji od svih i vrlo je teško reći zbog čega. Jedna od teorija je da se sada mnogo ljudi testira, pa je samim tim broj pozitivnih mnogo veći, jer ljudi ne razumeju da biti pozitivan na koronu ne znači i biti bolestan. Test je često lažno pozitivan, dok ima slučajeva da je test negativan, a klinička slika pokazuje koronu.

Lekari upozoravaju da je korona sistemska bolest, koja, pored respiratornog, najviše ugrožava kardiovaskularni sistem i stvara tromboze. Da li se slažete s tim?

- Ta priča je toliko bizarna da je teško shvatljiva. Kako respiratorni virus može da napadne srce? To je medicinski nemoguće. Kovid 19 ima jednu specifičnost, a to je da ima delove koji ne pripadaju toj grupi virusa, ima četiri amino-kiseline koje imaju virus ebola i HIV u sebi. Imate promene na mozgu, jetri, srcu i bubrezima koje stvara respiratorni virus? To je neviđeno do sada, zbog čega ima razloga da se veruje da je veštački. Kako su neki znali kad će se pojavljivati novi talasi virusa? Jesu li vidoviti?

Od čega zavisi da li će neko dobiti tešku kliničku sliku ili će sve proći asimptomatski?

- Najviše zavisi od imuniteta. Pedijatri i žene koje imaju malu decu često imaju druge koronaviruse, jer je to najčešći uzrok respiratornih infekcija, ali i oni koji imaju macu ili kucu takođe imaju neku vrstu imuniteta. Prema tome, ne verujem da može da bude slika katastrofična, nije ni sada. Bolnice su prenatrpane, a ranije smo zapaljenja pluća lečili kod kuće.

Zbog čega od kovida umire sve više mladih i zdravih ljudi?

- Kako to znate? Obdukcija nema, test je nepouzdan. Ljudi se razbolevaju, imaju neki zdravstveni problem za koji nisu ni znali. Sada imate problem da uđete u bolnicu ako nemate koronu. I doktori su mrtvi umorni.

Mnogo je bilo spekulacija upravo o broju preminulih od kovida 19, da li mislite da će revizija pokazati veću smrtnost?

- Postoji razlika da li je neko umro od korone ili s koronom. SZO je dala definiciju po kojoj je svako ko je preminuo u roku od 28 dana od pozitivnog testa - umro od korone. Znači, ako ste 28. dana pali sa merdevina ili motora, ispada da ste umrli od korone! Ako imate pacijenta koji ima malignu bolest i dobije koronu, vodiće se kao da je umro od kovida, jer uzrok smrti može da bude samo jedan. Obdukcije su zabranjene, što je skandal. Rusi, Italijani i Nemci su krišom radili obdukcije, koje su pokazale da se od zapaljenja pluća ne umire, samo stari preko 70 godina. Međutim, puno ljudi je umrlo zbog tog zgrušavanja krvi koje izaziva virus.

Šta mislite o protokolu lečenja kovida u Srbiji?

- Mi smo se opredelili da pratimo uputstvo SZO, dok recimo Amerika, Rusija, Indija i Kina to nisu uradile. Indija se sad opredelila za preventivno lečenje i koriste ivermektin, koji se i kod nas proizvodi i ne košta ništa, a lek je protiv parazitoze. Doksicilin deluje odlično na koronu, kao i „hemomicin“ i cink. Što mi to nemamo kao preventivu? Pri prvim znacima bolesti dati hlorokin, koji je kod nas izbačen iz protokola, a pije ga dve milijardi ljudi u svetu protiv malarije.

Svetom je zavladala panika jer je u Britaniji otkrivena mutacije korone koje je 70 odsto zaraznija i više napada decu. Da li treba da se plašimo?

- To su gluposti. Kad pre? Tek se pojavio soj i 1.000 ljudi je inficirano i oni su već otkrili i da je 70 odsto infektivniji?! U stručnim časopisima nema ništa na tu temu.

Šta biste poželeli sebi, ali i našim čitaocima za Novu godinu, na izmaku ove toliko drugačije od svih prethodnih?

- Želim svima da lepo dočekaju Novu godinu sa svojim voljenima, jer to je zdravlje. Zdravlje ide iz glave! A bolje te uvek neguje onaj ko te voli nego neko u bolnici.

Previše sam mator da ćutim Kon je konzervativan i samo drami Često su vaši stavovi bili suprotni stavovima drugih članova kriznog štaba, koji ste napustili. Otkrijte nam šta zaista mislite o dr Predragu Konu i snimku koji ste podelili na svom Fejsbuk profilu, a koji je izazvao buru u javnosti? - To su bili moji stavovi, mogu da pogrešim i snosim odgovornost tada, ali ne verujem u „horsko pevanje“, ne mogu da ćutim. A sada sam i premator da ćutim. Nije krizni štab od početka znao šta radi, već smo pratili uputstva i iskustva drugih. Uvek sam bio protiv mera poput policijskog časa. Otišao sam iz štaba jer mi je postalo naporno da, dok govorim, medicinski deo prevrće očima... A snimak sa Konom je vrhunski, jer to je zaista to, on čovek drami. On je konzervativan epidemiolog, najlakše je zabraniti nešto. Najozbiljniji član štaba je profesor Vlada Petrović iz Novog Sada, koga nema u medijima, a ja volim i dr Mijomira Pelemiša. U kriznom štabu jesu stručni ljudi, ali previše konzervativni. foto: Beta / Milan Obradocvić

Sve je čudno Korona je politički virus Šta je po vama korona na kraju? - Geopolitika, i to je svima jasno. Evropa je u velikim problemu, ali u Americi i Argentini se spremaju demonstracije. U vezi sa ovim virusom je sve čudno, jer je to politički virus, što je i sam predsednik Aleksandar Vučić rekao na početku. Rekao je meni da sam jedini koji to razumem. Sad treba da usledi period velikog oporavka. Verujem da će Srbija proći bolje od drugih, jer nismo deo EU, i imamo divnu, bogatu, plodnu zemlju.

Ne odustaje Za sve što su me prozivali sam bio u pravu U javnosti ste često bili osporavani i razapinjani zbog izjava poput onih da je ovo najsmešniji virus u istoriji, da maske ne moraju da se nose, da je veća verovatnoća da vas udari grom nego da se razbolite od kovida. Šta mislite danas o svemu tome? - Mogu da shvatim da kad ceo svet priča jednu priču, a onda se pojavi neko ko priča sasvim drugo, on je ili genijalan ili lud, ali je veća šansa da je lud. Prozvali su me za toliko mojih izjava, a na kraju je ispalo da je sve bilo istina što sam pričao. Što da nosiš masku kad asimptomatski slučajevi ne prenose virus? Maske ne štite od virusne infekcije, što piše i na pakovanju. U zatvorenom prostoru još i nekako, ali napolju nemaju poentu.

Kurir.rs/ Jelena Pronić

Kurir