DOKTOR SRĐA OBJASNIO KOLIKO TRAJE IMUNITET POSLE VAKCINACIJE PROTIV KORONE: Otkrio i da li oboleli od astme smeju da prime vakcinu

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković kaže da se smanjuje broj novozaraženih koronom, ali da se ne može govoriti o osetnijem poboljšanju dok su kovid bolnice pune.

On kaže da je pritisak na zdravstveni sisem primetno popustio, ali da to ne sme da nas navede da se sada opustimo.

''To što su manji brojevi nego prethodnih nedelja jeste povoljno, ali to je jednim delom efekat praznika, jer se ljudi ređe odlučuju da odu kod lekara i zato je manje testiranja'', rekao je Janković.

Dodao je da je važan parametar to što se beleži manji pad u broju hospitalizovanih.

''To je veoma bitan podatak, zato što kada počne da se menja broj novozaraženih, potrebno je vreme da se to odrazi na broj onih koji dobiju težu kliničku sliku ili su životno ugroženi. To daje presek stanja'', naveo je Janković.

Kada je reč o dilemama u javnosti o vakcinaciji, Janković je naveo da nije bilo nikakvih kompromisa u testiranju odobrenih vakcina protiv korona virusa, pogotovo u pogledu bezbednosti i delotvornosti.

''Čim je nešto registrovano prošlo je sve rigorozne kontrole i kriterijume da je delotvorno i bezbedno. To što je obavljeno u kraćem vremenskom periodu, to može da se shvati pozitivno, kao trijumf udruživanja velikog broja naučnika, industrija, država i regulatornih tela'', rekao je Janković.

Podsetio je da će u Srbiji građani moći da izaberu koju će vakcinu primiti i naglasio da, iako imaju različit dizajn, sve dostupne vakcine imaju isti cilj - da zaštite od smrtonosne bolesti kovid-19.

On će, kako kaže, kada dođe na red, primiti onu vakcinu koja bude na raspolaganju od onih koje su, kaže, prošle kriterijume bezbednosti i delotvornosti.

Janković je naveo da se vakcine protiv korone daju u dve doze, a da se imunitet stvara od sedmog dana, dok maksimum dostiže od 10. do 15. dana posle druge doze. Prvih nekoliko dana, pojasnio je Janković, nema nikavog efekta, postepeno od 10. dana stvaraju zaštitna antitela, koja su jedan od parametara imunskog odgovora na vakcinu.

''U statistikama se oni koji su primili vakcinu, a razbole se drugog dana, vode kao vakcinisani, a oboleli i na neki način pokazuju lažnu sliku da vakcina ne deluje. Vakcina deluje, ali ne tom brzinom'', kazao je Janković.

Napomenuo je da nijedna vakcina nema učinak 100 odsto i da se o trajanju imuniteta ne može govoriti dok ne prođe malo više vremena, ali da se očekuje da imunitet traje više godina.

Pojasnio je da korona virusi ne evoluiraju brzo kao virusi gripa koji svake sezone mogu da iznedre novi podtip i zato je vakcinacija sezonska.

''Ne očekujem isto kod korona virusa, ali može se desiti da posle nekoliko godina treba pojačati imunitet'', naveo je Janković.

Upitan da li oboleli od astme mogu da se vakcinišu protiv korone, Janković je kazao da dijagnoza astme nije razlog da neko ne primi vakcinu.

''Lekari proveraju zdravlje svakog ko prima vakcinau. Treba proveriti da li pacijent ima neko akutno stanje zbog kojeg bi se odložila vakcinacija'', naveo je Janković.

Apelovao je na građane da Badnji dan i Božić proslave tako da da ne ugrožavaju svoje i tuđe zdravlje.

