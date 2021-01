DOKTORKA GRUJIČIĆ: Dobro što imamo više vrsta vakcina, neka svako izabere koju hoće

Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije profesorka Danica Grujičić kaže da je veoma dobra stvar da imamo vakcine protiv korona virusa više proizvođača, pa da svako može da izabere koju hoće da primi.

Doktorka Grujičić je istakla da se nada da su se poštovale mere tokom novogodišnjih praznika.

"Bila sam dežurna u Urgentnom centru u ova poslednja tri dana i bio je haos od četiri popodne 31. decembra do dva ujutru 1. januara. Posle toga su se smirili. Bili su uglavnom traumatizovani pacijenti", rekla je Grujičićeva.

Ipak, ističe da je većina shvatila važnost poštovanja mera.

"Mislim da je ljudima dosta više zatvaranja i smatraju da ako izdrže još par meseci, ja sam duboko ubeđena da će od marta to definitivno biti bolje još ako krene masovna imunizacija to će biti sjajno. Shvatila je većina sada da je bolje da se sačeka još dva meseca i da onda živimo normalno kao što smo živeli, a svako od nas želi da se druži, mi smo socijalna bića", dodaje doktorka.

Na pitanje da li je epidemija počela da se smiruje, doktorka kaže da misli da jeste, a da pogotovu nadu daju vakcine.

"Ono što želim da pohvalim – Srbija je omogućila nabavku više vrsta vakcina. Upravo zbog svih priča koja vakcina valja, onaj ko veruje u tu vakcinu neka je primi. Mislim da je jako dobra stvar da imamo vakcine više proizvođača, pa neka svako izabere koju hoće", navela je Grujičićeva.

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Smatra da nije pametno da ljudi koji su preležali koronavirus i imaju antitela sada primaju vakcinu.

"Mi koji smo preležali i imamo IGG, ja spadam u njih, treba da sačekamo da onda kada izgubimo ta antitela onda ih dobijemo u vidu vakcine, a sada treba da dobiju one kritične grupe stanovništva", ističe doktorka.

Naglasila je da je vakcinacija najvažnija kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

"Najlepše bi bilo kada bismo dobili partnerski odnos sa Rusima da naš 'Torlak' proizvodi i to je za mene apsolutno primarno", rekla je Grujičićeva.

Na pitanje koju bi vakcinu pre primila rusku ili 'Torlakovu', Grujičićeva kaže uvek radije 'Torlakovu' jer je naša, ali da je licenca ruska.

"Bitno je da proizvode naši ljudi, da oni stoje iza onoga što su proizveli, jer to daje sigurnost narodu da ako si ti proizveo vakcinu i daješ meni da je vakcina bezbedna", rekla je doktorka.

foto: Printscreen

Ističe da moramo oporaviti 'Torlak', kao i da je to jedna od najvažnijih stvari u narednim godinama.

"To je jednako važno kao vojska, policija, možda čak i važnije za zdravlje na naše dece – da znate da dajete sigurnu vakcinu. I ne samo ovu vakcinu, 'Torlak' treba da proizvodi sve. 'Torlak' to može, ima kapacitet i samo mu treba pružiti šansu i uložiti u njega", naglasila je Grujičićeva.

Ukazala je da ćemo i pored vakcinacije morati da nosimo maske još neko vreme, posebno u bolnicama i u situacijama kada imate teške bolesnike svi se moraju prodržavati mera higijene.

"Ono što je dobro pokazala ova epidemije je da moramo da se kupamo, da peremo kosu, da peremo ruke često, da vodimo računa o ličnoj higijeni. Ono što bi bilo dobro da svaki građanin ove države ima uslove da to svaki dan sprovodi", dodala je doktorka.

Istakla je važnost izgradnje Onkologije 2, jer sadašnji uslovi za lečenje onkoloških pacijenata, kako kaže, pripadaju ranom 20. veku.

"Ono što me raduje je podrška Ministarstva koju imamo. Mi smo već predali zahtev za promenu urbanističkog plana. Instutut za onkologiju i radiologiju s obzirom na to da je nekada bio deo Kliničkog centra ne može da se zida na nekoj livadi, on mora da bude uz Klinički centar Srbiji gde se uradi najveći broj onkoloških operacija", rekla je Grujičićeva.

Ističe da se moraju nabaviti najskuplje i najnovije mašine.

"Mi smo siromašna zemlja i ne možemo dozvoliti da nabavljamo staru tehnologiju za koju za dve godine neće biti delova. Mi uvek moramo nabavljati najmodernije mašine", zaključuje Grujičićeva.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir