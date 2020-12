APSOLUTNO JE NEPREDVIDIVO KO ĆE BITI ŽIVOTNO UGROŽEN: Doktorka Danica otkrila najveću opasnost kovida ODE ČOVEK ZA 5 MINUTA

Direktor Instituta za onkologiju Danica Grujičić naglasila je jutros da je zdravstveno stanje zaraženih koronavirusom apsolutno nepredvidivo i da je to najveća opasnost koju kovid donosi.

- Definitivno bolest postoji i vrlo je opasna. Kao kliničar znam i predosetim kad će stanje pacijentu da se pogorša. To je 40 godina iskustva, ali ovde je apsolutno nepredvidivo ko će biti životno ugrožen ili ko će proći sa simptomima kao što sam imala ja. Svi ljudi koji su hospitalizovani su životno ugroženi, svih 9.300. Imate ljude koji guraju sasvim dobro i onda odjednom budu životno ugroženi - rekla je doktorka Grujičić u Jutarnjem programa na Pinku.

Grujičić je naglasila da pacijente od dobrog zdravstvenog stanja do smrti ponekad deli nekoliko sati.

- Izgubili smo ženu koja je trebalo da ide kući. Nekome popusti srce, nekome pluća, ali bukvalno svako ko je legao bar tih nedelju dana treba da sluša šta mu je lekar rekao. Vi danas razgovarate sa čovekom, za pet minuta on je... To je ono što me izluđuje i zaista mislim da je to stvar imuniteta - ispričala je doktorka.

(Kurir.rs/RTV Pink)

Kurir