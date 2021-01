HRVATSKI MEDIJI OTKRIVAJU: Srbija posle zemljotresa donirala Hrvatskoj više od Katoličke crkve, evo i kolika je razlika

Katolička crkva u Hrvatskoj je za pomoć stanovnika na zemljotresom ugroženom području izdvojila sedam miliona kuna, što je za oko 550.000 kuna (8.515.925 dinara) manje u odnosu na donaciju države Srbije, piše hrvatski portal Index.

Portal ukazuje da je finansiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj netransparentno i nemoguće je, kažu, saznati koliko se novca sliva iz raznih izvora u crkvenu kasu.

Hrvatska biskupska konferencija (HBK) je, dodaju, dva dana nakon zemljotresa koji je pogodio Sisak, Petrinju i Glinu i šire područje tih gradova, saopštila da će donirati sedam miliona kuna, kao i da će taj novac usmeriti onima koji žive u Sisačkoj biskupiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Kako je tada najavio generalni sekretar HBK Krunoslav Novak, o daljoj pomoći će se raspravljati na predstojećem plenarnom zasedanju tog najvišeg crkvenog organa, kada će se analizirati situacija na terenu i utvrditi potreba pomoći, a odrediće se, kazao je, i drugi načini mogućeg delovanja.

Najavljen je i projekt postavljanja kamp-kućica, odnosno stambenih kontejnera koje Hrvatski Caritas nastoji da obezbedi zajedno sa Malteškim redom.

Dan nakon razornog potresa, podseća Index, Vlada Srbije Hrvatskoj je uputila iznos od milion evra, što je gotovo 550.000 kuna više od iznosa koji je odredila Crkva, institucija koja, kako se navodi, iz džepova poreskih obveznika godišnje dobije oko milijardu kuna.

Tačan iznos koji se svake godine daruje Crkvi nije poznat jer je Katolička crkva u Hrvatskoj financijski netransparentna, piše portal.

Pritom, dodaje se, Katolička crkva u Hrvatskoj novac dobija i od države, županija i lokalnih nivoa.

Uz to Crkva ima 2.000 pravnih osoba kojima upravlja ili s kojima je povezana i pritom je, kažu, sav novac koji dobija od države izuzet od provere državne revizije. Do brojke od oko milijardu kuna godišnje došli su istraživački novinari koji su se bavili tom temom, uz napomenu da to i dalje nije konačni iznos.

