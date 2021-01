DO KRAJA MESECA IMAĆEMO DVA MILIONA VAKCINA Brnabić: Biće dovoljno doza za sve koji budu hteli da se vakcinišu

Premijerka Ana Brnabić istakla je danas da će biti dovoljno vakcina na raspolaganju za sve građane koji budu želeli da se vakcinišu protiv korona virusa.

Brnabić je, nakon početka vakcinacije zdravstvenih radnika u Tiršovoj, kazala da je proteklih dana videla mnogo dezinformacija i lažnih vesti na tu temu.

- Svi koji budu želeli da se vakcinišu, imaćemo vakcinu za njih. Imamo dogovore sa različtim proizvođačima za osam miliona doza, što je potrebno za četiri miliona ljudi. Verujem da će samo taj broj biti dovoljan, ali ako bude potrebno imaćemo dodatne količine - naglasila je Brnabić.

Rekla je da se širom Srbije vakcinišu zdravstveni radnici, i da je do sada oko 9.300 vakcinisano u prve dve prioritetne kategorije - gerontološki centri i zdravstveni radnici.

- To je na zadovoljavajućem nivou. Planiramo u narendim danima ubrzanje programa vakcinacije građana - dodala je ona.

Brnabić je kazala da je tokom praznika završen plan punktova za masovnu vakcinaciju, koji će iduće nedelje biti usvojen na Kriznom štabu.

Prenela je da očekuje da do kraja iduće nedelje u Beogradu, na Sajmu, bude otvoren prvi punkt za vakcinaciju.

Od sutra, kako je kazala, građani će moći da se prijavljuju na sistem preko kojeg će moći da iskažu želju da se vakcinišu.

Taj sistem je uspostavljen u saradnji sa Kancelarijom za informacionu tehnologiju i E-upravu.

- Od četvrtka moći će i preko kontakt centra to da učine. Imaće opciju i da kažu da li žele bilo kojom vakcinom koja je odobrena da se vakcinišu ili žele da se vakcinišu određenom vakcinom, da bi u sistemu mogli da planiramo dalje potrebe i sve te brojeve uključimo u plan masovne vakcinacije - objasnila je Brnabić.

Prenela je da Srbija sutra dobija 18.525 dodatnih vakcina Fajzer-Biontek.

Takođe je kazala da su relevantne institucije Kine odobrile izvoznu dozvolu za Sinofarmove vakcine, kao i da se očekuje dodatnih pola miliona Sputnjik V vakcina.

- Imamo sve preduslove da počnemo sa masovnom vakcinacijom - poručila je Brnabić.

Premijerka Brnabić izjavila je da će Srbija do kraja januara imati dva miliona vakcina, različitih proizvođača, uključujući i količine koje su stigle krajem decembra.

U februaru se, kaže, očekuje još dodatnih 1,3 do 1,5 miliona doza vakcina.

- I sve tako do maja, juna, i nadam se da ćemo moći da završimo vakcinaciju. Ako to uspemo, bićemo jedna od prvih zemalja koja će to završtiti u Evropi - rekla je Brnabić.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir