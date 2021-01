TRI NOVA SOJA VIRUSA SVE BLIŽE SRBIJI: Otkrivamo da li su trenutne vakcina delotvorne protiv njih i sve o KORONA MUTACIJAMA

Virusi mutiraju i to nije nova vest. Tako i izmene u RNK virusa korona su bile očekivane. Tokom razmnožavanja virusa dolazi do malih izmena na sledećim generacijam virusa. Te izmene ne moraju da budu od velike važnosti, ali mogu mutirati tako da postanu značajne za opstanak i prilagodljivost virusa. Tada, takve izmene stvaraju virus koji je jači i izdržljiviji nego prethodni oblik, ali i opasniji po ljudski organizam.

Tako se početkom decembra pojavila vest o britanskom soju virusa. Britanski zvaničnici su izjavili da je nova vrsta virusa izazvala više od 60 odsto novih slučajeva u Londonu u samo jednoj nedelji. Podaci govore da je taj soj virusa koji cirkuliše u Londonu i jugoistočnoj Engleskoj i do 70 odsto prenosiviji od dosadašnje verzije! Zbog toga je ovaj deo Britanije pod stožim merama, a Božić im je praktično ukinut.

Južnoafrički soj

Soj pod nazivom 501.V2 je otkriven u Južnoj Africi sredinom decembra, a kasnije, između ostalih zemalja, i u Velikoj Britaniji i Japanu, preneo je Gardijan. Za ovaj soj kovida se veruje da se lako prenosi, nešto nalik onome koji se pojavio na istoku Engleske, za koji su britanski naučnici rekli da je zarazniji za 56 odsto nego prethodni tipovi kovida-19. Južnoafrički soj kovida je otkrivena kod muškarca koji se vraćao iz Južne Afrike u Francusku, u regiju koja se graniči sa Švajcarskom.

Varijanta južnoafričkog soja biološki je slična britanskom, ali sa dve dodatne mutacije koje mogu ometati efikasnost vakcine.

Brazilski soj

Takozvani brazilski soj pokazalo se da je veoma sličan britanskoj verziji, ali da ne izazvia teže kliničke sline nego prvi oblik korone ipak se brže i lakše širi. Naučnici su to objasnili rečima da je izmenjen deo šiljaka odnosno proteina koji je odgovoran za "kačenje" za ljudske ćelije.

Da u Srbiji još nije detektovan britanski soj korone ili bilo koji drugi soj potvrdili su i naučnici koji istražuju sojeve korone u Srbiji - dr Dejan Vidanović, viši naučni saradnik u Veterinarskom specijalističkom institutu "Kraljevo" i prof. dr Aleksandra Knežević s Medicinskog fakulteta u Beogradu.

- U toku je obrada novih uzoraka iz trećeg pika, u kojima će se analizirati i prisustvo mutacija karakterističnih za britanski soj. Pretpostavka je da se ovaj soj virusa brže širi, a sojevi sa istim mutacijama su dokazani u Danskoj, Holandiji, Australiji, Južnoj Africi i Italiji - naveli su za Kurir i dodali da zasad nema dokaza da taj soj izaziva težu kliničku sliku.

Pojaviće se kod nas

Nove mutcije jutros prokomentarisao i epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon. On je rekao da kod nas još nije izolovan i da se ne zna kolike su zapravo značajne te izmene na genomu virusa.

- Pojavljivaće se ti sojevi. To nije toliko velika izmena, to nije druga varijanta, nego soj. Kada se pojavi varijanta onda se može očekivati da vakcina neće delovati isto, a na sojeve deluje. Ovaj sada brazilski ne znam da li je soj ili nova taksonomska varijanta. To se još istražuje. Mi ćemo svakako i to pratiti - objasnio je Kon.

Takođe, britanski soj virusa već je zabeležen u našem komšiluku i to u Rumuniji i Mađarskoj.

