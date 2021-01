BRAZILSKI SOJ STIĆI ĆE U SRBIJU, PITANJE JE DANA! Dr Šekler: Mutirani virus NIJE OPASNIJI, ali ima jednu VEOMA OPASNU osobinu!

Posle mutacija koronavirusa u Velikoj Britaniji i Južnoj Africi, a koje su i do 70 odsto zaraznije od izvornog virusa, ceo svet sada strepi od brazilskog soja, koji, pored toga što je visoko infektivan, ima i mutirani protein zbog koga bi mogao biti otporan na postojaće vakcine, upozoravaju stručnjaci.

- Varijanta južnoafričkog soja biološki je slična britanskom, ali sa dve dodatne mutacije koje mogu ometati efikasnost vakcine. Brazilski, poput južnoafričkog, ima promenu položaja genetskog koda 484 i to menja deo proteina (šiljka). Nema dokaza ni s jednom od ovih mutacija da je bolest teža. Promene koje primećujemo uglavnom se tiču pojačanog prenosa - rekao je ser Patrik Valans, glavni naučni savetnik Engleske, a preneo britanski Indipendent. Brazilski soj napravio je haos u zdravstvenom sistemu te zemlje zbog naglog skoka broja zaraženih, a zasad je jedna od mutacija iz Brazila otkrivena u Japanu i Velikoj Britaniji, koja je zbog toga zabranila ulazak putnicima iz Južne Amerike i Portugalije.

Domaći lekari slažu se da je samo pitanje dana kada će neka od ovih mutacija stići i u Srbiju.

Virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu dr Milanko Šekler kaže za Kurir da su u poslednjih mesec dana sekvencirali oko 35 uzoraka građana koji su došli iz inostranstva i razboleli se od korone, ali da nisu našli mutirani soj kovida 19 u Srbiji.

- Ako se taj soj širi Evropom, nije realno da ne dođe i do Srbije, ali niko ne može da pretpostavi kada će se to tačno desiti. On nije opasniji, jer ne stvara težu kliničku sliku, već je infektivniji, pa ćemo tako u kratkom vremenskom periodu umesto 1.800 imati 3.800 novoobolelih dnevno - objasnio je Šekler za Kurir i dodao da je normalno da virus mutira:

- Velika je verovatnoća da će trenutne vakcine biti delotvorne i na ove mutacije. Virus mora baš mnogo da se promeni da bi cepivo postalo neefikasno. Veći će problem biti kada stanovništvo imunizacijom stekne imunitet, jer će tada korona morati ozbiljnije da se menja da bi zaobišla antitela. Vakcina nije čarobni štapić i verujem da ćemo zauvek živeti s koronom, koja će jednog dana izazivati samo prehladu i nazeb i postati sezonsko oboljenje.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je juče u obraćanju medijima da ga brine novi soj virusa, jer „sve što se zbiva u zapadnoj Evropi dođe kasnije i kod nas“, pa je zato zamolio ministra zdravlja da se vakcinacija ubrza.

Dr Predrag Kon Ne znamo šta dolazi iz Brazila Epidemiolog dr Predrag Kon objasnio je na konferenciji kriznog štaba da nije realno očekivati da novi soj korone ne dođe i u Srbiju: - To su sojevi, nije toliko velika izmena da bi se radilo o potpuno novoj varijanti virusa, ima ga u Brazilu, Japanu, Južnoj Africi. Kada se pojavi nova varijanta virusa, tada se može očekivati da vakcina možda neće delovati kao što bi delovala na neizmenjeni virus, a kada su u pitanju različiti sojevi, tu cepivo deluje. Još uvek ne znamo šta je to što dolazi iz Brazila.

