3 POPULACIONE GRUPE VAŽNE ZA STICANJE KOLEKTIVNOG IMUNITETA Dr Jovanović: Sve odobrene vakcine su efikasne i protiv novih sojeva

Virusolog i članica Kriznog štaba Tanja Jovanović je rekla da postoje tri grupe populacije koje su značajne za sticanje kolektivnog imuniteta.

Prema njenim rečima, to su osobe koje su imale potpunu asimptomatsku infekciju, i podaci Nacionalne studije za praćenje prevalencije SARS-CoV-2 su pokazali da je do juna meseca bilo oko 20 posto populacije koja nije ni znala da je bila u kontaktu sa virusom, ali je imala specifična antitela što znači i specifičnu zaštitu.

Sa druge strane, ističe Jovanović, znamo i da obolele osobe posle preležane infekcije imaju zaštitu da se ponovo inficiraju sa istom varijantom virusa i treća grupa populacije su oni koji će biti vakcinisani i na taj način zaštićeni od infekcije.

- Mogu samo da pretpostavim da je negde oko 35 do 40 posto ljudi već imunizovano bilo zbog bolesti ili asimptomatskih infekcija i nama je potrebno negde oko 60 do 70 posto najmanje imunizovanih osoba da bi stekli kolektivni imunitet - kaže virusolog Tanja Jovanović.

Naglašava da je vrlo važan i vremenski okvir u kome će se završiti imunizacija s obzirom da virus već duže vreme cirkuliše u populaciji, a njegova cirkulacija je vrlo važna i za njegovu promenljivost i nastanak novih varijanti.

Odobrene vakcine efikasne i protiv novih varijanti virusa

Dodaje da su se pojavile nove varijante virusa prvo u Velikoj Britaniji, Južnoj Africi, nova varijanta virusa u Brazilu.

- Sve te promene u okviru virusnog genoma se prate i prati se efekat vakcinalnog soja virusa kako ne bi propustili neke situacije u kojima se ne bi postigla stopostotna efikasnost vakcine - rekla je Jovanović.

Prema njenim rečima, sve odobrene vakcine efikasne su i protiv ovih novih varijanti virusa.

- U slučaju da virus i dalje cirkuliše u prirodi duži vremenski period doći će do akumalcije novih mutacija, one se dešavaju duž celog virusnog genoma i vrlo je važno pratiti one koje se dešavaju u onim genima koji su odgovorni za proteine koji su uključeni u samu indukciju imunskog odgovora - objašnjava virusolog Tanja Jovanović .

Dodaje da je srećna što Srbija krenula sa masovnom imunizacijom, jer je to jedini spas i svetlost na kraju tunela.

Vakcina je besplatna, dobrovoljna i nije se išlo na obaveznu vakcinaciju protiv ove zarazne bolesti. Na pitanje da li je to dobro rešenje ako se znamo koliko je korona opasna Jovanović kaže:

- U ovom trenutku moram da pričam sa medicinsko-ektičkog aspekta i bioektičkog aspekta da svaki pacijent odnosno osoba odgovara za svoje zdravlje. Ona je snažno preporučena kao imunizacija kako bi se zaštitili od kovida 19,ali ne možemo zakonski da je zahtevamo s obzirom da svaki pacijent odlučuje o svome zdravlju odnosno bolesti - rekla je ona.

Sve vakcine koje je registrovao Alims bezbedne i kvalitetne

U ovom trenutku u Srbiji postoje imamo tri vakcine, tri proizvođača, očekuje se "AstraZeneka".

Doktorka Jovanović poručuje da su sve vakcine koje je registrovao Alims, odnosno agencija za medicinska sredstva i lekove, bezbedne, kvalitetne i efikasne.

Dodaje da postoje razlike,samo u tehnologiji ali sve ove vakcine rade po istom principu, stimulišu efikasan ljudski odgovor.

Ističe da je primila prvu dozu Fajzerove vakcine i da 3. februara treba da primi drugu dozu vakcine kako bi u potpunosti bila kompletno imunizovana i zaštićena.

Za vakcinu nije neophodan pi-si-ar test, odnosno provera pre primanja vakcine.

- Da bi se ispitala delotvornost vakcine, možda može da se uradi serološki test da se utvrdi prisustvo antitela i njihova količina. To pokazuje koliko ste zaštićeni od virusne infekcije ali pored serološkog odgovora, vakcina treba da imunizuje i da indukuje ćelijski imunski odgovor - kaže dr Jovanović.

Nije potrebno kod svih raditi serologiju

Naglašava da tu postoje potpuno drugi testovi koji se izvode na različite načine. Međutim, prethodno ispitane kliničke studije su pokazale da je efikasnost vrlo visoka, iznosi iznad 95 odsto, to znači od 100 osoba da je 95 osoba potpuno zaštićeno, tako da nije potrebno raditi kod svih osoba serologiju.

- Naravno da će se efikasnost vakcine pratiti po Srbiji, ja sam najavila da mi aplikujemo za jedan evropski projekat koji prati postupak imunizacije i efekte imunizacije po celoj Evropi. U okviru ovog projekta nalaze se 22 evropske zemlje, a mi kao kandidat za ulazak u EU smo pozvani da prisustvujemo i da budemo aktivno uključeni u ovoj studiji. Nadamo se da će rezultati biti onakvi kakvi očekujemo, znači da imamo jednu veoma bezbednu i efikasnu vakcinu - poručuje Jovanović.

Ističe da je osoba koja je primila vakcinu zaštićena i ne bi trebalo da prenosi virus.

- U okviru ove studije je predviđeno da pratimo koliko se vakcinalni deo i komponenta vakcine razlikuje, u vakcini u cirkulaciji. Nisam sigurna da li će za neku budućnost, godinu ili dve biti potrebno da se pravi vakcina za neku novu varijantu virusa ali u ovom trenutku nema opasnosti. Vakcina je potpuno bezbedna i efikasna i ja je snažno preporučujem našim građanima - poručuje virusolog doktor Tanja Jovanović.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir