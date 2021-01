SVE O VAKCINAMA: Detaljan vodič za kinesko, rusko i američko cepivo

Građani Srbije primaju po izboru jednu tri vakcine - rusku „sputnjik V“, američko-nemačku „Fajzer-Bajontek“ i kinesku Pekinškog instituta, urađenu u saradnji sa „Sinofarmom“.

Nedoumice

Da bismo vam otklonili sve nedoumice i bojazni o sastavu, kontraindikacijama, neželjenim reakcijama, Kurir prenosi najvažnije podatke iz vodiča/uputstva za zdravstvene radnike za primenu svake od te tri vakcine koje koriste naši medicinari.

Iako su ove tri vakcine različite po načinu funkcionisanja, zajednički su im neki mogući neželjeni efekti, počev od bola i otoka na mestu uboda do temperature. Mesta za vakcinaciju za svaku od njih moraju imati antišok terapiju za slučaj pojave akutne anafilaktičke reakcije, kao moguće teške reakcije neposrednu po pelcovanju. Zajedničke su im i neke kontraindikacije, pa ih ne smeju dobijati mlađi od 18 (kod „Fajzera“ 16) godina, trudnice i dojilje, ljudi s alergijama. A ima i znatnih razlika.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je za RTS da ne sme da bude opuštanja nakon prve doze.

Nema opuštanja

- Stičem utisak da ljudi, kada prime prvi deo vakcine, misle da su završili posao. Molim, apelujem da se to ne desi. Taj dan kad ste primili ili sutradan nije realno i nije moguće da se stvori vaš imunitet i da se vi opustite i da ne nosite masku i da radite sve ono što ne sme da se radi.

Pozvao je građane na maksimalan oprez naredne tri nedelje, dok se revakcinišu, i još sedam do 10 dana.

- To je taj period kada se stekne imunitet i kad možete da kažete da je vakcina odradila svoj posao. Molim vas, obratite pažnju na taj period između vakcine i revakcine, jer ni tada organizam nije stekao dovoljan jak imunitet da se ne zarazite.

SINOFARM - SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated

foto: AP

• primena: dve doze u razmaku od 2 do 4 nedelje • proizvođač: Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. • čuva se u rashlađenim uslovima (2-8° C) • rok trajanja: 24 meseca (uslovno)

KAKO FUNKCIONIŠE:

Vakcina je formulisana sa sojem SARS-CoV-2 virusa, koji je inokulisan na Vero ćelijama radi kultivisanja, sakupljanja virusa, inaktivacije ß propiolaktonom, koncentrisanja i pročišćavanja, a potom apsorbovan sa adjuvansom aluminijuma kako bi se dobila tečna vakcina.

AKTIVAN SASTAV:

• SARS-CoV-2 (inaktivisan) • Ekscipijensi: dinatrijum hidrogen-fosfat, natrijum-hlorid, natrijum dihidrogen fosfat, adjuvant aluminijum-hidroksida

KONTRAINDIKACIJE:

• preosetljivost (alergija) na bilo koju komponentu vakcine; • teška nasleđena reakcija na prethodnu dozu vakcine; • teške alergijske reakcije u anamnezi; • akutne zarazne i neinfektivne bolesti; • febrilnost (iznad 37 stepeni C); • ozbiljna hronična bolest;

NIJE PREPORUČLJIVA:

• u trudnoći i periodu dojenja • za mlađe od 18 godina (zbog odsustva podataka o efikasnosti i bezbednosti);

PRIMENA STROGO ZABRANJENA:

1. pojedinci alergični na bilo koju komponentu vakcine

2. pojedinci koji boluju od ozbiljne hronične bolesti ili imaju istoriju hipersenzitivnosti

3. vakcinaciju odložiti ako osoba ima groznicu ili tokom akutne faze bolesti

KORISTITI SA OPREZOM KOD:

• osoba sa trombocitopenijom i poremećajima zgrušavanja krvi zbog rizika od krvarenja prilikom intramuskularne primene vakcine

• osoba na imunosupresivnoj terapiji i osoba sa imunodeficijencijom jer imuni odgovor na vakcinu može da bude oslabljen. Preporučuje se odlaganje vakcinacije dok se ne završi terapija imunosupresivnim lekom. Vakcinacija se preporučuje kod osoba sa hroničnom imunodeficijencijom, iako imuni odgovor na vakcinu može biti umanjen

• osoba sa nekontrolisanom epilepsijom i drugim progresivnim neurološkim poremećajima

NEŽELJENI EFEKTI:

1. veoma često (više od 10%): bol na mestu uboda

2. često (1-10%): prolazna groznica, umor, glavobolja, dijareja; crvenilo, otok, svrab

3. retko (manje od 1%): osip na mestu uboda; mučnina i povraćanje, svrab gde nije data injekcija, bol u mišićima, vrtoglavica

4. nije zabeležena nikakva ozbiljna neželjena reakcija