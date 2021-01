DAN KOG SMO SE PRIBOJAVALI, NOVI SOJ VIRUSA JE STIGAO U SRBIJU: Brže se širi, nema dokaza da li je opasniji, ali u vakcini je spas

Novi britanski soj korona virusa stigao je u Srbiju, a to je danas potvrdio predsednik Aleksandar Vučić.

On je dodao da je virus otkriven kod državljanke Srbije koja je doputovala iz Londona u Beograd.

- I doktor Kon, Pelemiš, Darija Kisić, Srđa Janković su u pravu. Želim da vas obavestim da je novi soj korona virusa stigao u Srbiju, imamo zvanične podatke. Uplašen sam, zato i žurimo sa vakcinacijom. Jutros me je o tome obavestio ministar Lončar - rekao je Vučić za TV Prva.

Šta do sada znamo o novom soju korona virusa?

Bas kako je naglašavano od početka pandemije svet se bori sa nevidljivim i nepoznatim neprijateljem.

Tako i nove mutacije korona virusa za sada nisu poznate, a ono što je jedino sigurno jeste da se ovaj soj virusa brže širi.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je pre par dana da je britanski visokozarazni soj otkriven u 60 zemalja, što je 10 država više nego prošle nedelje.

Sojevi sa istim mutacijama su dokazani kako u zemljama u okruženju tako i šire. Detektovan je u Sloveniji, Britaniji, Austriji, Rumuniji, Mađarskoj, Africi...

Kako struka ističe zasad nema dokaza da ovaj soj izaziva težu kliničku sliku, niti da vakcine nemaju zaštitni efekat protiv ovog soja virusa, već da svaka od njih štiti i od novih mutacija.

Prema rečima virusologa profesorke na Medicinskom fakultetu u Beogradu Tanja Jovanović, sve odobrene vakcine efikasne su i protiv ovih novih varijanti virusa.

- U slučaju da virus i dalje cirkuliše u prirodi duži vremenski period, doći će do akumulacije novih mutacija, one se dešavaju duž celog virusnog genoma i vrlo je važno pratiti one koje se dešavaju u onim genima koji su odgovorni za proteine koji su uključeni u samu indukciju imunološkog odgovora - objasnila je za RTS prof. dr Jovanović.

Član Kriznog štaba profesor dr Branislav Tiodorović je rekao da naučni radovi ne govore o velikom povećanju smrtnosti, ali govore o povećanoj zaraznosti i o tome bi trebalo voditi računa.

Otkrili smo novi soj na vreme

Predsednik Vučić je istakao da je važno da je Institut Torlak uradio dobar posao i da je novi soj otkriven na vreme, kako bi svi kontakti bili izolovani. Naveo je da nije bilo moguće sprečiti da novi soj uđe u zemlju.

Zato je sada, poručuje, važno da se nastavi sa vakcinacijom, koja je, dodaje, delotvorna i protiv novog soja.

Vučić je kazao da se situacija u vezi sa pojavom novoj soja prati i da naši stručnjaci istražuju da li je taj soj opasniji od običnog, a na državi je, kaže, da nabavi što više vakcina.

